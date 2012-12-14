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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 12:16 BJT

东京汇市: 日圆跌至九个月低位,因日本央行放松政策的预期升温

欧元兑美元 几乎持平,报1.3089,之前上攻1.3100未果.即便欧洲政府就银行监管和援助希腊达
成里程碑式的协议,仍未能大举推助欧元.
    
    澳元 从本周稍早所及三个月高点1.0585回落至1.0531,但汇丰中国制造业采购经理人指数(P
MI)略微回升,协助支撑澳元汇价.
    
    澳元也受到外国央行动向的支撑.周四有报导援引俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev的讲话称
,俄罗斯央行外汇储备中澳元占比提高至1.5%.
    
    英镑脱离周三所及六周高位,之前标普调降英国政府公债展望至负面,令该国AAA评级承压.
    
    英镑兑美元 日内持平于1.6118,但仍低于周三高点1.6173.(完)
      
    
                                                纽约        当日       今年来      2011年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3085      1.3076       +0.07       +1.08      1.2945
 美元/日圆                            83.89       83.63       +0.31       +9.03       76.94
 欧元/日圆                           109.76      109.32       +0.40      +10.23       99.57
 美元/瑞郎                           0.9234      0.9232       +0.02       -1.51      0.9376
 英镑/美元                           1.6116      1.6109       +0.04       +3.74      1.5535
 美元/加元                           0.9838      0.9848       -0.10       -3.48      1.0193
 澳元/美元                           1.0530      1.0526       +0.04       +2.98      1.0225
 新西兰元/美元                       0.8431      0.8428       +0.04       +8.31      0.7784
 澳元/日圆                           88.330      87.960       +0.42      +12.32      78.640
 新西兰元/日圆                       70.720      70.470       +0.35      -40.83     119.530
 英镑/日圆                           135.18      134.70       +0.36      +13.09      119.53
 澳元/新西兰元                       1.2479      1.2480       -0.01       -4.93      1.3126
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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