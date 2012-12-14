东京汇市: 日圆跌至九个月低位,因日本央行放松政策的预期升温

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
欧元兑美元 几乎持平,报1.3089,之前上攻1.3100未果.即便欧洲政府就银行监管和援助希腊达 成里程碑式的协议,仍未能大举推助欧元. 澳元 从本周稍早所及三个月高点1.0585回落至1.0531,但汇丰中国制造业采购经理人指数(P MI)略微回升,协助支撑澳元汇价. 澳元也受到外国央行动向的支撑.周四有报导援引俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev的讲话称 ,俄罗斯央行外汇储备中澳元占比提高至1.5%. 英镑脱离周三所及六周高位,之前标普调降英国政府公债展望至负面,令该国AAA评级承压. 英镑兑美元 日内持平于1.6118,但仍低于周三高点1.6173.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3085 1.3076 +0.07 +1.08 1.2945 美元/日圆 83.89 83.63 +0.31 +9.03 76.94 欧元/日圆 109.76 109.32 +0.40 +10.23 99.57 美元/瑞郎 0.9234 0.9232 +0.02 -1.51 0.9376 英镑/美元 1.6116 1.6109 +0.04 +3.74 1.5535 美元/加元 0.9838 0.9848 -0.10 -3.48 1.0193 澳元/美元 1.0530 1.0526 +0.04 +2.98 1.0225 新西兰元/美元 0.8431 0.8428 +0.04 +8.31 0.7784 澳元/日圆 88.330 87.960 +0.42 +12.32 78.640 新西兰元/日圆 70.720 70.470 +0.35 -40.83 119.530 英镑/日圆 135.18 134.70 +0.36 +13.09 119.53 澳元/新西兰元 1.2479 1.2480 -0.01 -4.93 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。