东京汇市: 日圆跌至九个月低位,因日本央行放松政策的预期升温

欧元兑美元 几乎持平,报1.3089,之前上攻1.3100未果.即便欧洲政府就银行监管和援助希腊达 成里程碑式的协议,仍未能大举推助欧元. 澳元 从本周稍早所及三个月高点1.0585回落至1.0531,但汇丰中国制造业采购经理人指数(P MI)略微回升,协助支撑澳元汇价. 澳元也受到外国央行动向的支撑.周四有报导援引俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev的讲话称 ,俄罗斯央行外汇储备中澳元占比提高至1.5%. 英镑脱离周三所及六周高位,之前标普调降英国政府公债展望至负面,令该国AAA评级承压. 英镑兑美元 日内持平于1.6118,但仍低于周三高点1.6173.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3085 1.3076 +0.07 +1.08 1.2945 美元/日圆 83.89 83.63 +0.31 +9.03 76.94 欧元/日圆 109.76 109.32 +0.40 +10.23 99.57 美元/瑞郎 0.9234 0.9232 +0.02 -1.51 0.9376 英镑/美元 1.6116 1.6109 +0.04 +3.74 1.5535 美元/加元 0.9838 0.9848 -0.10 -3.48 1.0193 澳元/美元 1.0530 1.0526 +0.04 +2.98 1.0225 新西兰元/美元 0.8431 0.8428 +0.04 +8.31 0.7784 澳元/日圆 88.330 87.960 +0.42 +12.32 78.640 新西兰元/日圆 70.720 70.470 +0.35 -40.83 119.530 英镑/日圆 135.18 134.70 +0.36 +13.09 119.53 澳元/新西兰元 1.2479 1.2480 -0.01 -4.93 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .