纽约汇市:美元全面走软,因美国数据证明美联储宽松政策的合理性

* 欧元和日圆上扬,之前美国公布CPI数据 * 欧元兑美元触及5月初来最高 * 投机客所持日圆净空头头寸攀升至五年高位 路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周五从近九个月高位回落,欧元兑美 元大涨至5月初以来最高,因美国通胀数据证实美国联邦储备理事会(FED, 美联储)超宽松货币政策的合理性. 美元/欧元连跌第五日,之前美国公布的数据显示,11月消费者价格指 数回落,为六个月来首次. 周三,美联储有史以来首次宣布将货币政策与失业率和通胀指标挂钩. "通胀数据仍然温和,经济中的价格压力不大,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"因此,这证明了美联储采取 行动保持异常宽松货币政策的合理性." 欧元/美元 触及日高1.3173美元,为5月初以来最高.尾盘报1.31 54美元,日内上扬0.6%. 本周,欧元/美元可能上扬1.8%,为9月16日当周以来最大单周涨幅,因 欧债危机忧虑缓解,且对欧洲央行将再度降息的预期有所降温. 对风险较高货币的胃纳也扶助缓解对全球成长的忧虑,因数据显示,12 月初中国制造业以14个月来最快速度扩张. 欧元兑日圆 攀升至八个月高位109.98日圆,尾盘报109.82日 圆,日内上扬0.4%.选择权阻力位据报在110日圆. 不过,未来几周欧元涨势可能受限,因投资者担忧美国'财政悬崖'. 如果国会未能在年底前达成减赤协议,明年初一系列增税和减支举措 将自动被激活,这可能将美国经济重新拖入衰退的深渊. 不过,财政悬崖可能提振美元的避险地位,使风险较高货币受损. 分析师周五表示,很显然,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳的磋商陷 入僵局,华盛顿无法在1月1日前达成协议的可能性与日俱增. 预计周五不会取得任何进展,因贝纳周末将返回他在俄亥俄州的国会 区. 根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商自10月 底来首次转为作空美元,而最新一周日圆空头也升至逾五年最高. 美元兑日圆 纽约尾盘报83.48日圆,当日跌0.2%,稍早触及83.96 日圆,根据路透数据,为3月21日来最高,这离主要阻力水准今年3月高位84. 17日圆不远. 交易商指选择权阻力位在84日圆,选择权市场仍显示对日圆颓势的倾 向增加,投资人买入日圆卖权. 由于日本看来新任首相将力推央行增加印钞刺激低迷经济,对日圆进 一步走软的押注大幅增加. 日本媒体报导保守的自民党将在周日大选中获胜,巩固了自民党领袖 安倍晋三将力推大胆宽松货币政策的臆测. "各国竞相压低汇率,我认为美国赢不了,"BlackRock Fundamental Fi xed Income投资长Rick Rieder表示,"欧洲和日本会赢." 美元兑日圆在过去四周已大涨约4%,技术信号显示美元/日圆升势过快 过大,14日相对强弱指标远高于70的超买水准. 一些人士表示,如果日本央行在下次货币政策会议上未给投资人留下 深刻印象,日圆可能下周进一步上涨.市场普遍预计日本央行将放宽货币政 策,但购买资产规模有可能令市场人士失望.(完)