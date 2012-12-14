纽约汇市:美元全面走软,因美国数据证明美联储宽松政策的合理性

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元和日圆上扬,之前美国公布CPI数据 * 欧元兑美元触及5月初来最高 * 投机客所持日圆净空头头寸攀升至五年高位 路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周五从近九个月高位回落,欧元兑美 元大涨至5月初以来最高,因美国通胀数据证实美国联邦储备理事会(FED, 美联储)超宽松货币政策的合理性. 美元/欧元连跌第五日,之前美国公布的数据显示,11月消费者价格指 数回落,为六个月来首次. 周三,美联储有史以来首次宣布将货币政策与失业率和通胀指标挂钩. "通胀数据仍然温和,经济中的价格压力不大,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"因此,这证明了美联储采取 行动保持异常宽松货币政策的合理性." 欧元/美元 触及日高1.3173美元,为5月初以来最高.尾盘报1.31 54美元,日内上扬0.6%. 本周,欧元/美元可能上扬1.8%,为9月16日当周以来最大单周涨幅,因 欧债危机忧虑缓解,且对欧洲央行将再度降息的预期有所降温. 对风险较高货币的胃纳也扶助缓解对全球成长的忧虑,因数据显示,12 月初中国制造业以14个月来最快速度扩张. 欧元兑日圆 攀升至八个月高位109.98日圆,尾盘报109.82日 圆,日内上扬0.4%.选择权阻力位据报在110日圆. 不过,未来几周欧元涨势可能受限,因投资者担忧美国'财政悬崖'. 如果国会未能在年底前达成减赤协议,明年初一系列增税和减支举措 将自动被激活,这可能将美国经济重新拖入衰退的深渊. 不过,财政悬崖可能提振美元的避险地位,使风险较高货币受损. 分析师周五表示,很显然,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳的磋商陷 入僵局,华盛顿无法在1月1日前达成协议的可能性与日俱增. 预计周五不会取得任何进展,因贝纳周末将返回他在俄亥俄州的国会 区. 根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商自10月 底来首次转为作空美元,而最新一周日圆空头也升至逾五年最高. 美元兑日圆 纽约尾盘报83.48日圆,当日跌0.2%,稍早触及83.96 日圆,根据路透数据,为3月21日来最高,这离主要阻力水准今年3月高位84. 17日圆不远. 交易商指选择权阻力位在84日圆,选择权市场仍显示对日圆颓势的倾 向增加,投资人买入日圆卖权. 由于日本看来新任首相将力推央行增加印钞刺激低迷经济,对日圆进 一步走软的押注大幅增加. 日本媒体报导保守的自民党将在周日大选中获胜,巩固了自民党领袖 安倍晋三将力推大胆宽松货币政策的臆测. "各国竞相压低汇率,我认为美国赢不了,"BlackRock Fundamental Fi xed Income投资长Rick Rieder表示,"欧洲和日本会赢." 美元兑日圆在过去四周已大涨约4%,技术信号显示美元/日圆升势过快 过大,14日相对强弱指标远高于70的超买水准. 一些人士表示,如果日本央行在下次货币政策会议上未给投资人留下 深刻印象,日圆可能下周进一步上涨.市场普遍预计日本央行将放宽货币政 策,但购买资产规模有可能令市场人士失望.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。