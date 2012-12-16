重温稿-纽约汇市: 美元全面走软,因美国数据证明美联储宽松政策的合理性

* 欧元和日圆上扬,之前美国公布CPI数据 * 欧元兑美元触及5月初来最高 * 投机客所持日圆净空头头寸攀升至五年高位 路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周五从近九个月高位回落,欧元兑美元大涨至5月初以来最 高,因美国通胀数据证实美国联邦储备理事会(FED,美联储)超宽松货币政策的合理性. 美元/欧元连跌第五日,之前美国公布的数据显示,11月消费者价格指数回落,为六个月来首次 . 周三,美联储有史以来首次宣布将货币政策与失业率和通胀指标挂钩. "通胀数据仍然温和,经济中的价格压力不大,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"因此,这证明了美联储采取行动保持异常宽松货币 政策的合理性." 欧元/美元 触及日高1.3173美元,为5月初以来最高.尾盘报1.3154美元,日内上扬0.6%. 本周,欧元/美元可能上扬1.8%,为9月16日当周以来最大单周涨幅,因欧债危机忧虑缓解,且对 欧洲央行将再度降息的预期有所降温. 对风险较高货币的胃纳也扶助缓解对全球成长的忧虑,因数据显示,12月初中国制造业以14个 月来最快速度扩张. 欧元兑日圆 攀升至八个月高位109.98日圆,尾盘报109.82日圆,日内上扬0.4%.选择 权阻力位据报在110日圆. 不过,未来几周欧元涨势可能受限,因投资者担忧美国'财政悬崖'. 如果国会未能在年底前达成减赤协议,明年初一系列增税和减支举措将自动被激活,这可能将 美国经济重新拖入衰退的深渊. 不过,财政悬崖可能提振美元的避险地位,使风险较高货币受损. 分析师周五表示,很显然,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳的磋商陷入僵局,华盛顿无法在1 月1日前达成协议的可能性与日俱增. 预计周五不会取得任何进展,因贝纳周末将返回他在俄亥俄州的国会区. 根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商自10月底来首次转为作空美元, 而最新一周日圆空头也升至逾五年最高. 美元兑日圆 纽约尾盘报83.48日圆,当日跌0.2%,稍早触及83.96日圆,根据路透数据,为 3月21日来最高,这离主要阻力水准今年3月高位84.17日圆不远. 交易商指选择权阻力位在84日圆,选择权市场仍显示对日圆颓势的倾向增加,投资人买入日圆 卖权. 由于日本看来新任首相将力推央行增加印钞刺激低迷经济,对日圆进一步走软的押注大幅增 加. 日本媒体报导保守的自民党将在周日大选中获胜,巩固了自民党领袖安倍晋三将力推大胆宽 松货币政策的臆测. "各国竞相压低汇率,我认为美国赢不了,"BlackRock Fundamental Fixed Income投资长Rick Rieder表示,"欧洲和日本会赢." 美元兑日圆在过去四周已大涨约4%,技术信号显示美元/日圆升势过快过大,14日相对强弱指 标远高于70的超买水准. 一些人士表示,如果日本央行在下次货币政策会议上未给投资人留下深刻印象,日圆可能下周 进一步上涨.市场普遍预计日本央行将放宽货币政策,但购买资产规模有可能令市场人士失望.(完 ) 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3161 1.3076 +0.65 +1.67 1.2945 美元/日圆 83.47 83.63 -0.19 +8.49 76.94 欧元/日圆 109.88 109.36 +0.48 +10.37 99.56 美元/瑞郎 0.9176 0.9232 -0.61 -2.13 0.9376 英镑/美元 1.6165 1.6109 +0.35 +4.06 1.5535 美元/加元 0.9854 0.9848 +0.06 -3.33 1.0193 澳元/美元 1.0560 1.0526 +0.32 +3.28 1.0225 欧元/瑞郎 1.2082 1.2075 +0.06 -0.51 1.2144 欧元/英镑 0.8137 0.8116 +0.26 -2.31 0.8329 新西兰元/美元 0.8459 0.8428 +0.37 +8.67 0.7784 美元/挪威克朗 5.6198 5.6257 -0.10 -5.97 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3978 7.3566 +0.56 -4.40 7.7379 美元/瑞典克朗 6.6717 6.6771 -0.08 -3.14 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.7863 8.7343 +0.60 -1.43 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.