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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市: 美元全面走软,因美国数据证明美联储宽松政策的合理性

* 欧元和日圆上扬,之前美国公布CPI数据
    * 欧元兑美元触及5月初来最高
    * 投机客所持日圆净空头头寸攀升至五年高位

    路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周五从近九个月高位回落,欧元兑美元大涨至5月初以来最
高,因美国通胀数据证实美国联邦储备理事会(FED,美联储)超宽松货币政策的合理性.
    
    美元/欧元连跌第五日,之前美国公布的数据显示,11月消费者价格指数回落,为六个月来首次
.
    
    周三,美联储有史以来首次宣布将货币政策与失业率和通胀指标挂钩.
    
    "通胀数据仍然温和,经济中的价格压力不大,"Commonwealth Foreign
Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"因此,这证明了美联储采取行动保持异常宽松货币
政策的合理性."
    
    欧元/美元 触及日高1.3173美元,为5月初以来最高.尾盘报1.3154美元,日内上扬0.6%.
 
    
    本周,欧元/美元可能上扬1.8%,为9月16日当周以来最大单周涨幅,因欧债危机忧虑缓解,且对
欧洲央行将再度降息的预期有所降温.
    
    对风险较高货币的胃纳也扶助缓解对全球成长的忧虑,因数据显示,12月初中国制造业以14个
月来最快速度扩张.
    
    欧元兑日圆 攀升至八个月高位109.98日圆,尾盘报109.82日圆,日内上扬0.4%.选择
权阻力位据报在110日圆.
    
    不过,未来几周欧元涨势可能受限,因投资者担忧美国'财政悬崖'.
    
    如果国会未能在年底前达成减赤协议,明年初一系列增税和减支举措将自动被激活,这可能将
美国经济重新拖入衰退的深渊.
    
    不过,财政悬崖可能提振美元的避险地位,使风险较高货币受损.
    
    分析师周五表示,很显然,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳的磋商陷入僵局,华盛顿无法在1
月1日前达成协议的可能性与日俱增.
    
    预计周五不会取得任何进展,因贝纳周末将返回他在俄亥俄州的国会区.
    
    根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商自10月底来首次转为作空美元,
而最新一周日圆空头也升至逾五年最高.
    
    美元兑日圆 纽约尾盘报83.48日圆,当日跌0.2%,稍早触及83.96日圆,根据路透数据,为
3月21日来最高,这离主要阻力水准今年3月高位84.17日圆不远.
    
    交易商指选择权阻力位在84日圆,选择权市场仍显示对日圆颓势的倾向增加,投资人买入日圆
卖权.
    
    由于日本看来新任首相将力推央行增加印钞刺激低迷经济,对日圆进一步走软的押注大幅增
加.
    
    日本媒体报导保守的自民党将在周日大选中获胜,巩固了自民党领袖安倍晋三将力推大胆宽
松货币政策的臆测.
    
    "各国竞相压低汇率,我认为美国赢不了,"BlackRock Fundamental Fixed Income投资长Rick
 Rieder表示,"欧洲和日本会赢."
    
    美元兑日圆在过去四周已大涨约4%,技术信号显示美元/日圆升势过快过大,14日相对强弱指
标远高于70的超买水准.
    
    一些人士表示,如果日本央行在下次货币政策会议上未给投资人留下深刻印象,日圆可能下周
进一步上涨.市场普遍预计日本央行将放宽货币政策,但购买资产规模有可能令市场人士失望.(完
)
    
      
                                 今日       上日       当日     今年以来    2011年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3161     1.3076      +0.65      +1.67     1.2945
 美元/日圆                         83.47      83.63      -0.19      +8.49      76.94
 欧元/日圆                        109.88     109.36      +0.48     +10.37      99.56
 美元/瑞郎                        0.9176     0.9232      -0.61      -2.13     0.9376
 英镑/美元                        1.6165     1.6109      +0.35      +4.06     1.5535
 美元/加元                        0.9854     0.9848      +0.06      -3.33     1.0193
 澳元/美元                        1.0560     1.0526      +0.32      +3.28     1.0225
 欧元/瑞郎                        1.2082     1.2075      +0.06      -0.51     1.2144
 欧元/英镑                        0.8137     0.8116      +0.26      -2.31     0.8329
 新西兰元/美元                    0.8459     0.8428      +0.37      +8.67     0.7784
 美元/挪威克朗                    5.6198     5.6257      -0.10      -5.97     5.9766
 欧元/挪威克朗                    7.3978     7.3566      +0.56      -4.40     7.7379
 美元/瑞典克朗                    6.6717     6.6771      -0.08      -3.14     6.8878
 欧元/瑞典克朗                    8.7863     8.7343      +0.60      -1.43     8.9135
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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