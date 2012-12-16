东京汇市:日圆兑美元跌至20个月低点,日本自民党在大选中获胜

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
在日本大选前数周,投资人已转为看空日圆.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,日圆空仓增至逾五年高位.
法国巴黎银行分析师们警告称,日圆可能即将出现反弹.
"我们认为安倍首相不太可能像担任反对党党魁时一样激进.我们也认为市场过度强调日本央行的政策,而较少关注美联储的政策,尤其是美联储上周已充分发布其政策,"策略师Vassili Serebriakov在报告中指出.
美联储上周在决策会后发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在失业率至少降至6.5%前,均将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右.
CFTC数据亦显示,汇市投机客自10月底以来,首度转而看空美元.
这有助于支撑欧元,亚洲早盘报在1.3167美元 附近,纽约周五尾盘在1.3154美元.欧元恐将上探2月所创约1.3486美元的2012年高位.(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。