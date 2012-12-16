版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 07:24 BJT

东京汇市:日圆兑美元跌至20个月低点,日本自民党在大选中获胜

在日本大选前数周,投资人已转为看空日圆.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,日圆空仓增至逾五年高位.

法国巴黎银行分析师们警告称,日圆可能即将出现反弹.

"我们认为安倍首相不太可能像担任反对党党魁时一样激进.我们也认为市场过度强调日本央行的政策,而较少关注美联储的政策,尤其是美联储上周已充分发布其政策,"策略师Vassili Serebriakov在报告中指出.

美联储上周在决策会后发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在失业率至少降至6.5%前,均将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右.

CFTC数据亦显示,汇市投机客自10月底以来,首度转而看空美元.

这有助于支撑欧元,亚洲早盘报在1.3167美元 附近,纽约周五尾盘在1.3154美元.欧元恐将上探2月所创约1.3486美元的2012年高位.(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐