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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 11:23 BJT

东京汇市: 日圆兑美元跌至20个月低位,此前日本自民党赢得大选

"我们的预估显示,(日圆)多边名义汇率需贬值10%,才能一次性将通胀
提升区区1.5%,"他们在客户报告中称.
    
    但其他一些分析师和市场人士告诫称,日圆或有可能反弹,因安倍的行
动可能不会像他的言论一样激进,并且日本央行的宽松措施料追随美联储
的动作.
    
    美联储上周在决策会后发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在
失业率至少降至6.5%前,均将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右
.

    CFTC数据亦显示,汇市投机客自10月底以来,首度转而看空美元.
    
    这有助于支撑欧元,亚洲早盘报在1.3156美元 附近,持稳于纽约
周五尾盘水平. (完)
    
                                              纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3155     1.3161      -0.05      +1.62     1.2945
 美元/日圆                         83.94      83.47      +0.56      +9.10      76.94
 欧元/日圆                        110.41     109.86      +0.50     +10.89      99.57
 美元/瑞郎                        0.9190     0.9176      +0.15      -1.98     0.9376
 英镑/美元                        1.6161     1.6165      -0.02      +4.03     1.5535
 美元/加元                        0.9859     0.9854      +0.05      -3.28     1.0193
 澳元/美元                        1.0537     1.0560      -0.22      +3.05     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8445     0.8459      -0.17      +8.49     0.7784
 澳元/日圆                        88.450     88.130      +0.36     +12.47     78.640
 新西兰元/日圆                    70.890     70.580      +0.44     -40.69    119.530
 英镑/日圆                        135.66     134.91      +0.56     +13.49     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2474     1.2482      -0.06      -4.97     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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