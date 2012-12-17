东京汇市: 日圆兑美元跌至20个月低位,此前日本自民党赢得大选

"我们的预估显示,(日圆)多边名义汇率需贬值10%,才能一次性将通胀 提升区区1.5%,"他们在客户报告中称. 但其他一些分析师和市场人士告诫称,日圆或有可能反弹,因安倍的行 动可能不会像他的言论一样激进,并且日本央行的宽松措施料追随美联储 的动作. 美联储上周在决策会后发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在 失业率至少降至6.5%前,均将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右 . CFTC数据亦显示,汇市投机客自10月底以来,首度转而看空美元. 这有助于支撑欧元,亚洲早盘报在1.3156美元 附近,持稳于纽约 周五尾盘水平. (完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3155 1.3161 -0.05 +1.62 1.2945 美元/日圆 83.94 83.47 +0.56 +9.10 76.94 欧元/日圆 110.41 109.86 +0.50 +10.89 99.57 美元/瑞郎 0.9190 0.9176 +0.15 -1.98 0.9376 英镑/美元 1.6161 1.6165 -0.02 +4.03 1.5535 美元/加元 0.9859 0.9854 +0.05 -3.28 1.0193 澳元/美元 1.0537 1.0560 -0.22 +3.05 1.0225 新西兰元/美元 0.8445 0.8459 -0.17 +8.49 0.7784 澳元/日圆 88.450 88.130 +0.36 +12.47 78.640 新西兰元/日圆 70.890 70.580 +0.44 -40.69 119.530 英镑/日圆 135.66 134.91 +0.56 +13.49 119.53 澳元/新西兰元 1.2474 1.2482 -0.06 -4.97 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.