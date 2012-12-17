东京汇市: 日圆兑美元跌至20个月低位,此前日本自民党赢得大选

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"我们的预估显示,(日圆)多边名义汇率需贬值10%,才能一次性将通胀 提升区区1.5%,"他们在客户报告中称. 但其他一些分析师和市场人士告诫称,日圆或有可能反弹,因安倍的行 动可能不会像他的言论一样激进,并且日本央行的宽松措施料追随美联储 的动作. 美联储上周在决策会后发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在 失业率至少降至6.5%前,均将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右 . CFTC数据亦显示,汇市投机客自10月底以来,首度转而看空美元. 这有助于支撑欧元,亚洲早盘报在1.3156美元 附近,持稳于纽约 周五尾盘水平. (完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3155 1.3161 -0.05 +1.62 1.2945 美元/日圆 83.94 83.47 +0.56 +9.10 76.94 欧元/日圆 110.41 109.86 +0.50 +10.89 99.57 美元/瑞郎 0.9190 0.9176 +0.15 -1.98 0.9376 英镑/美元 1.6161 1.6165 -0.02 +4.03 1.5535 美元/加元 0.9859 0.9854 +0.05 -3.28 1.0193 澳元/美元 1.0537 1.0560 -0.22 +3.05 1.0225 新西兰元/美元 0.8445 0.8459 -0.17 +8.49 0.7784 澳元/日圆 88.450 88.130 +0.36 +12.47 78.640 新西兰元/日圆 70.890 70.580 +0.44 -40.69 119.530 英镑/日圆 135.66 134.91 +0.56 +13.49 119.53 澳元/新西兰元 1.2474 1.2482 -0.06 -4.97 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。