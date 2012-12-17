东京汇市: 日圆/美元挫至20个月低点,因日本自民党在大选中获胜

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美联储上周发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在失业率至少 降至6.5%前,将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右. CFTC数据亦显示,汇市投机者自10月底以来,首度转而看空美元. 这有助于支撑欧元,亚洲盘报在1.3155美元 附近,持稳于纽约周 五尾盘水平. 美元指数 略走高,报79.668,维持在79.53-79.60附近的支撑位 上方.若持续跌破79.50,未来将测试10月低位78.94. 除本周的日本央行会议,投资者也将密切关注美国财政谈判进展. 据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以 打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program) 的交换条件,但总统奥巴马不打算接受..(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3156 1.3161 -0.04 +1.63 1.2945 美元/日圆 83.97 83.47 +0.60 +9.14 76.94 欧元/日圆 110.47 109.86 +0.56 +10.95 99.57 美元/瑞郎 0.9180 0.9176 +0.04 -2.09 0.9376 英镑/美元 1.6180 1.6165 +0.09 +4.15 1.5535 美元/加元 0.9867 0.9854 +0.13 -3.20 1.0193 澳元/美元 1.0529 1.0560 -0.29 +2.97 1.0225 新西兰元/美元 0.8430 0.8459 -0.34 +8.30 0.7784 澳元/日圆 88.410 88.130 +0.32 +12.42 78.640 新西兰元/日圆 70.800 70.580 +0.31 -40.77 119.530 英镑/日圆 135.86 134.91 +0.70 +13.66 119.53 澳元/新西兰元 1.2487 1.2482 +0.04 -4.87 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。