东京汇市: 日圆/美元挫至20个月低点,因日本自民党在大选中获胜

美联储上周发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在失业率至少 降至6.5%前,将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右. CFTC数据亦显示,汇市投机者自10月底以来,首度转而看空美元. 这有助于支撑欧元,亚洲盘报在1.3155美元 附近,持稳于纽约周 五尾盘水平. 美元指数 略走高,报79.668,维持在79.53-79.60附近的支撑位 上方.若持续跌破79.50,未来将测试10月低位78.94. 除本周的日本央行会议,投资者也将密切关注美国财政谈判进展. 据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以 打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program) 的交换条件,但总统奥巴马不打算接受..(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3156 1.3161 -0.04 +1.63 1.2945 美元/日圆 83.97 83.47 +0.60 +9.14 76.94 欧元/日圆 110.47 109.86 +0.56 +10.95 99.57 美元/瑞郎 0.9180 0.9176 +0.04 -2.09 0.9376 英镑/美元 1.6180 1.6165 +0.09 +4.15 1.5535 美元/加元 0.9867 0.9854 +0.13 -3.20 1.0193 澳元/美元 1.0529 1.0560 -0.29 +2.97 1.0225 新西兰元/美元 0.8430 0.8459 -0.34 +8.30 0.7784 澳元/日圆 88.410 88.130 +0.32 +12.42 78.640 新西兰元/日圆 70.800 70.580 +0.31 -40.77 119.530 英镑/日圆 135.86 134.91 +0.70 +13.66 119.53 澳元/新西兰元 1.2487 1.2482 +0.04 -4.87 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.