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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 15:36 BJT

东京汇市: 日圆/美元挫至20个月低点,因日本自民党在大选中获胜

美联储上周发布新一轮货币刺激措施,史无前例地表明在失业率至少
降至6.5%前,将维持近零的利率政策;目前失业率在7.7%左右.

    CFTC数据亦显示,汇市投机者自10月底以来,首度转而看空美元.
    
    这有助于支撑欧元,亚洲盘报在1.3155美元 附近,持稳于纽约周
五尾盘水平.
    
    美元指数 略走高,报79.668,维持在79.53-79.60附近的支撑位
上方.若持续跌破79.50,未来将测试10月低位78.94.
    
    除本周的日本央行会议,投资者也将密切关注美国财政谈判进展.
    
    据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以
打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program)
的交换条件,但总统奥巴马不打算接受..(完)
    
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3156     1.3161      -0.04      +1.63     1.2945
 美元/日圆                         83.97      83.47      +0.60      +9.14      76.94
 欧元/日圆                        110.47     109.86      +0.56     +10.95      99.57
 美元/瑞郎                        0.9180     0.9176      +0.04      -2.09     0.9376
 英镑/美元                        1.6180     1.6165      +0.09      +4.15     1.5535
 美元/加元                        0.9867     0.9854      +0.13      -3.20     1.0193
 澳元/美元                        1.0529     1.0560      -0.29      +2.97     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8430     0.8459      -0.34      +8.30     0.7784
 澳元/日圆                        88.410     88.130      +0.32     +12.42     78.640
 新西兰元/日圆                    70.800     70.580      +0.31     -40.77    119.530
 英镑/日圆                        135.86     134.91      +0.70     +13.66     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2487     1.2482      +0.04      -4.87     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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