纽约汇市: 日本宽松政策前景挫伤日圆,欧洲央行总裁的讲话打压欧元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**日本自民党赢得大选** 分析师预计,对日本有可能推行超宽松货币政策的预期未来数周将进 一步打压日圆,这要看政策调整的幅度.但由于日圆空头已经非常沉重,所 以跌幅可能有限. 自民党大胜将使新政府有更多机会推行其政策,明年可能任命一位更 加温和的央行总裁.自民党及其盟友公明党获得了参议院三分之二的多数 席次,可以掌控参议院. "自民党获得三分之二的多数席次给予其强有力的权力,这将导致重大 政策调整,"摩根士丹利欧洲外汇策略部主管Ian Stannard表示. "日圆走软的趋势将持续下去,美元/日圆将走高,欧元/日圆也有可能 大幅上扬."他说,摩根士丹利预计到2013年底美元兑日圆将升至90-92日圆 ,欧元今年底可能升至113日圆. 日本央行将于周三周四召开会议.知情消息人士称,日央行很有可能将 资产购买和放贷计划再扩大5-10万亿日圆. **关注财政悬崖** 分析师表示,有关美国避免财政悬崖谈判出现问题的任何迹象都可能 打压美元. 美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开 大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.在这一进展的带动下,美股上扬,公 债下滑. 美国财政部最新数据显示,10月海外对美国资产的需求不振.外资10月 净卖超567亿美国资产,为2011年7月以来最大流出规模. 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3163 1.3161 +0.02 +1.68 1.2945 美元/日圆 83.88 83.47 +0.49 +9.02 76.94 欧元/日圆 110.41 109.88 +0.48 +10.90 99.56 美元/瑞郎 0.9175 0.9176 -0.01 -2.14 0.9376 英镑/美元 1.6202 1.6165 +0.23 +4.29 1.5535 美元/加元 0.9833 0.9854 -0.21 -3.53 1.0193 澳元/美元 1.0551 1.0560 -0.09 +3.19 1.0225 欧元/瑞郎 1.2077 1.2082 -0.04 -0.55 1.2144 欧元/英镑 0.8123 0.8137 -0.17 -2.47 0.8329 新西兰元/美元 0.8447 0.8459 -0.14 +8.52 0.7784 美元/挪威克朗 5.6090 5.6198 -0.19 -6.15 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3847 7.3978 -0.18 -4.56 7.7379 美元/瑞典克朗 6.6513 6.6717 -0.31 -3.43 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.7596 8.7863 -0.30 -1.73 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。