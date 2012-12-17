纽约汇市: 日本宽松政策前景挫伤日圆,欧洲央行总裁的讲话打压欧元

**日本自民党赢得大选** 分析师预计,对日本有可能推行超宽松货币政策的预期未来数周将进 一步打压日圆,这要看政策调整的幅度.但由于日圆空头已经非常沉重,所 以跌幅可能有限. 自民党大胜将使新政府有更多机会推行其政策,明年可能任命一位更 加温和的央行总裁.自民党及其盟友公明党获得了参议院三分之二的多数 席次,可以掌控参议院. "自民党获得三分之二的多数席次给予其强有力的权力,这将导致重大 政策调整,"摩根士丹利欧洲外汇策略部主管Ian Stannard表示. "日圆走软的趋势将持续下去,美元/日圆将走高,欧元/日圆也有可能 大幅上扬."他说,摩根士丹利预计到2013年底美元兑日圆将升至90-92日圆 ,欧元今年底可能升至113日圆. 日本央行将于周三周四召开会议.知情消息人士称,日央行很有可能将 资产购买和放贷计划再扩大5-10万亿日圆. **关注财政悬崖** 分析师表示,有关美国避免财政悬崖谈判出现问题的任何迹象都可能 打压美元. 美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开 大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.在这一进展的带动下,美股上扬,公 债下滑. 美国财政部最新数据显示,10月海外对美国资产的需求不振.外资10月 净卖超567亿美国资产,为2011年7月以来最大流出规模. 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3163 1.3161 +0.02 +1.68 1.2945 美元/日圆 83.88 83.47 +0.49 +9.02 76.94 欧元/日圆 110.41 109.88 +0.48 +10.90 99.56 美元/瑞郎 0.9175 0.9176 -0.01 -2.14 0.9376 英镑/美元 1.6202 1.6165 +0.23 +4.29 1.5535 美元/加元 0.9833 0.9854 -0.21 -3.53 1.0193 澳元/美元 1.0551 1.0560 -0.09 +3.19 1.0225 欧元/瑞郎 1.2077 1.2082 -0.04 -0.55 1.2144 欧元/英镑 0.8123 0.8137 -0.17 -2.47 0.8329 新西兰元/美元 0.8447 0.8459 -0.14 +8.52 0.7784 美元/挪威克朗 5.6090 5.6198 -0.19 -6.15 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3847 7.3978 -0.18 -4.56 7.7379 美元/瑞典克朗 6.6513 6.6717 -0.31 -3.43 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.7596 8.7863 -0.30 -1.73 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完)