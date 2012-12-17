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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 07:22 BJT

纽约汇市: 日本宽松政策前景挫伤日圆,欧洲央行总裁的讲话打压欧元

**日本自民党赢得大选**
    
    分析师预计,对日本有可能推行超宽松货币政策的预期未来数周将进
一步打压日圆,这要看政策调整的幅度.但由于日圆空头已经非常沉重,所
以跌幅可能有限.
    
    自民党大胜将使新政府有更多机会推行其政策,明年可能任命一位更
加温和的央行总裁.自民党及其盟友公明党获得了参议院三分之二的多数
席次,可以掌控参议院.
    
    "自民党获得三分之二的多数席次给予其强有力的权力,这将导致重大
政策调整,"摩根士丹利欧洲外汇策略部主管Ian Stannard表示.
    
    "日圆走软的趋势将持续下去,美元/日圆将走高,欧元/日圆也有可能
大幅上扬."他说,摩根士丹利预计到2013年底美元兑日圆将升至90-92日圆
,欧元今年底可能升至113日圆.
    
    日本央行将于周三周四召开会议.知情消息人士称,日央行很有可能将
资产购买和放贷计划再扩大5-10万亿日圆.
    
    
    **关注财政悬崖**
    
    分析师表示,有关美国避免财政悬崖谈判出现问题的任何迹象都可能
打压美元.
    
    美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开
大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.在这一进展的带动下,美股上扬,公
债下滑.
    
    美国财政部最新数据显示,10月海外对美国资产的需求不振.外资10月
净卖超567亿美国资产,为2011年7月以来最大流出规模.
      
                                 今日       上日       当日     今年以来    2011年
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 欧元/美元                        1.3163     1.3161      +0.02      +1.68     1.2945
 美元/日圆                         83.88      83.47      +0.49      +9.02      76.94
 欧元/日圆                        110.41     109.88      +0.48     +10.90      99.56
 美元/瑞郎                        0.9175     0.9176      -0.01      -2.14     0.9376
 英镑/美元                        1.6202     1.6165      +0.23      +4.29     1.5535
 美元/加元                        0.9833     0.9854      -0.21      -3.53     1.0193
 澳元/美元                        1.0551     1.0560      -0.09      +3.19     1.0225
 欧元/瑞郎                        1.2077     1.2082      -0.04      -0.55     1.2144
 欧元/英镑                        0.8123     0.8137      -0.17      -2.47     0.8329
 新西兰元/美元                    0.8447     0.8459      -0.14      +8.52     0.7784
 美元/挪威克朗                    5.6090     5.6198      -0.19      -6.15     5.9766
 欧元/挪威克朗                    7.3847     7.3978      -0.18      -4.56     7.7379
 美元/瑞典克朗                    6.6513     6.6717      -0.31      -3.43     6.8878
 欧元/瑞典克朗                    8.7596     8.7863      -0.30      -1.73     8.9135
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
   (完)

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