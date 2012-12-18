更正-东京汇市: 日圆持稳,此前曾因日本保守派自民党赢得大选而重挫

(更正:因原文有误,第九段应为,"创下逾七个月高位",非"八个半月"高位 ) * "财政悬崖"将取得进展的希望令欧元企稳 * 日本央行本周料将进一步放宽政策 路透东京12月18日 - 日圆兑美元周二在亚洲市场盘初持稳,上日曾跌 至逾一年半以来低位.欧元持稳,因市场期盼美国"财政悬崖"僵局会取得进 展. 日圆大跌,因该国保守派自民党在周末大选中获得压倒性胜利,且许多 市场人士预期随后在本周将召开的日本央行会议上,将决议进一步放宽政 策. 美国预算僵局取得进展的期望,改善风险胃纳,令欧元获益.美国总统 奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节 支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政悬崖,明年美国经济可能陷入衰退.[ nL4S09R5WS] 欧元基本上摆脱了欧洲央行总裁德拉吉周一讲话的影响.他再次强调 了对欧洲经济增长迟缓的忧虑. "看来决策者仍在担心欧元区经济前景,但欧元兑美元持续企稳,归功 于股市涨势和美联储扩大资产负债表的作法,"BK Asset Management执董K athy Lien在研究报告中指出. 在上周的政策会议上,美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布了新一 轮货币刺激措施. "周二欧元区无重大经济数据出炉,欧元/美元走势将由风险偏好主导, "Lien补充称. 美元兑日圆 报83.86日圆,基本持平于纽约尾盘水准,上日一度 触及2011年4月以来最高点84.48. 欧元兑美元 报1.3160美元,亦持稳于纽约尾盘,上日曾创下逾七 个月高位1.3191. 欧元兑日圆 几近持平于110.38日圆,上日最高升至111.30, 周日日本选举让前首相安倍晋三重夺相位. 安倍的自民党及其盟友公明党在参院席次已达三分之二,足以掌控法 案的通过与否.这意味着下届日本政府将有较大的机会推动政策. "美元兑日圆在选后的下跌修正幅度很小,目前正缓慢回升,因为日圆 下跌趋势仍然没有改变.不过日本央行会议之后,市场可能会出现假期前的 获利了结,从而推低美元下跌1-2日圆,"Credit Agricole Corporate & In vestment分析师Yuji Saito说. 日本央行将在周三和周四开会,许多分析师认为央行将出台更多宽松 举措.消息人士称,央行可能将资产购买及放贷计画增加5-10万亿(兆)日圆 .(完)