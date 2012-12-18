东京汇市: 日圆小幅下滑,兑美元盘旋于20个月低位附近

路透数据显示,欧元兑美元 微涨0.1%至1.3172美元,徘徊在昨日所及1.3191美元的七个 多月高位附近. 欧元受到冒险意愿改善的支撑,因人们寄望于美国预算谈判取得进展.美国总统奥巴马与众议 院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政 悬崖,明年美国经济可能陷入衰退. 欧元基本上摆脱了欧洲央行总裁德拉吉周一讲话的影响.他再次强调 了对欧洲经济增长迟缓的忧虑. "看来决策者仍在担心欧元区经济前景,但欧元兑美元持续企稳,归功 于股市涨势和美联储扩大资产负债表的作法,"BK Asset Management执董K athy Lien在研究报告 中指出. 在上周的政策会议上,美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布了新一轮货币刺激措施.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3173 1.3163 +0.08 +1.76 1.2945 美元/日圆 84.00 83.88 +0.14 +9.18 76.94 欧元/日圆 110.65 110.33 +0.29 +11.13 99.57 美元/瑞郎 0.9172 0.9175 -0.03 -2.18 0.9376 英镑/美元 1.6215 1.6202 +0.08 +4.38 1.5535 美元/加元 0.9831 0.9833 -0.02 -3.55 1.0193 澳元/美元 1.0541 1.0551 -0.09 +3.09 1.0225 新西兰元/美元 0.8437 0.8447 -0.12 +8.39 0.7784 澳元/日圆 88.540 88.410 +0.15 +12.59 78.640 新西兰元/日圆 70.870 70.800 +0.10 -40.71 119.530 英镑/日圆 136.21 135.80 +0.30 +13.95 119.53 澳元/新西兰元 1.2486 1.2482 +0.03 -4.88 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅 亦以此为基准计算.