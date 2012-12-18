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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 13:00 BJT

东京汇市: 日圆小幅下滑,兑美元盘旋于20个月低位附近

路透数据显示,欧元兑美元 微涨0.1%至1.3172美元,徘徊在昨日所及1.3191美元的七个
多月高位附近.
    
    欧元受到冒险意愿改善的支撑,因人们寄望于美国预算谈判取得进展.美国总统奥巴马与众议
院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政
悬崖,明年美国经济可能陷入衰退. 
    
    欧元基本上摆脱了欧洲央行总裁德拉吉周一讲话的影响.他再次强调 
了对欧洲经济增长迟缓的忧虑.
    
    "看来决策者仍在担心欧元区经济前景,但欧元兑美元持续企稳,归功 
于股市涨势和美联储扩大资产负债表的作法,"BK Asset Management执董K athy Lien在研究报告
中指出.
 
    在上周的政策会议上,美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布了新一轮货币刺激措施.(完)
      
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3173     1.3163      +0.08      +1.76     1.2945
 美元/日圆                         84.00      83.88      +0.14      +9.18      76.94
 欧元/日圆                        110.65     110.33      +0.29     +11.13      99.57
 美元/瑞郎                        0.9172     0.9175      -0.03      -2.18     0.9376
 英镑/美元                        1.6215     1.6202      +0.08      +4.38     1.5535
 美元/加元                        0.9831     0.9833      -0.02      -3.55     1.0193
 澳元/美元                        1.0541     1.0551      -0.09      +3.09     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8437     0.8447      -0.12      +8.39     0.7784
 澳元/日圆                        88.540     88.410      +0.15     +12.59     78.640
 新西兰元/日圆                    70.870     70.800      +0.10     -40.71    119.530
 英镑/日圆                        136.21     135.80      +0.30     +13.95     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2486     1.2482      +0.03      -4.88     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
     亦以此为基准计算.

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