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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 16:11 BJT

东京汇市: 日圆小跌,兑美元徘徊在20个月低点附近

"有可能日央行放宽政策的力度不足以令市场满意,或因此有一些回落." 瑞银集团(UBS)外汇
分析师Gareth Berry说道,"现在要影响市场的门槛相当高."他指出上次当日本央行在10月30日宣
布将资产购买规模扩大11万亿日圆后,美元/日圆即走跌.
    
    多数分析师认为日本央行本周将出台更多宽松举措.消息人士称,央行可能将资产购买及放贷
计划进一步增加5-10万亿(兆)日圆,目前的规模为91万亿日圆.
    
    根据路透数据,欧元兑美元 微涨0.1%至1.3170美元,徘徊在昨日所及1.3191美元的七个
多月高位附近.
    
    欧元受到冒险意愿改善的支撑,因人们寄望于美国预算谈判取得进展.美国总统奥巴马与众议
院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政
悬崖,明年美国经济可能陷入衰退. 
    
    
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3164     1.3163      +0.01      +1.69     1.2945
 美元/日圆                         83.91      83.88      +0.04      +9.06      76.94
 欧元/日圆                        110.45     110.33      +0.11     +10.93      99.57
 美元/瑞郎                        0.9177     0.9175      +0.02      -2.12     0.9376
 英镑/美元                        1.6200     1.6202      -0.01      +4.28     1.5535
 美元/加元                        0.9838     0.9833      +0.05      -3.48     1.0193
 澳元/美元                        1.0532     1.0551      -0.18      +3.00     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8425     0.8447      -0.26      +8.23     0.7784
 澳元/日圆                        88.360     88.410      -0.06     +12.36     78.640
 新西兰元/日圆                    70.690     70.800      -0.16     -40.86    119.530
 英镑/日圆                        135.92     135.80      +0.09     +13.71     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2493     1.2482      +0.09      -4.82     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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