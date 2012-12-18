东京汇市: 日圆小跌,兑美元徘徊在20个月低点附近

"有可能日央行放宽政策的力度不足以令市场满意,或因此有一些回落." 瑞银集团(UBS)外汇 分析师Gareth Berry说道,"现在要影响市场的门槛相当高."他指出上次当日本央行在10月30日宣 布将资产购买规模扩大11万亿日圆后,美元/日圆即走跌. 多数分析师认为日本央行本周将出台更多宽松举措.消息人士称,央行可能将资产购买及放贷 计划进一步增加5-10万亿(兆)日圆,目前的规模为91万亿日圆. 根据路透数据,欧元兑美元 微涨0.1%至1.3170美元,徘徊在昨日所及1.3191美元的七个 多月高位附近. 欧元受到冒险意愿改善的支撑,因人们寄望于美国预算谈判取得进展.美国总统奥巴马与众议 院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政 悬崖,明年美国经济可能陷入衰退. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3164 1.3163 +0.01 +1.69 1.2945 美元/日圆 83.91 83.88 +0.04 +9.06 76.94 欧元/日圆 110.45 110.33 +0.11 +10.93 99.57 美元/瑞郎 0.9177 0.9175 +0.02 -2.12 0.9376 英镑/美元 1.6200 1.6202 -0.01 +4.28 1.5535 美元/加元 0.9838 0.9833 +0.05 -3.48 1.0193 澳元/美元 1.0532 1.0551 -0.18 +3.00 1.0225 新西兰元/美元 0.8425 0.8447 -0.26 +8.23 0.7784 澳元/日圆 88.360 88.410 -0.06 +12.36 78.640 新西兰元/日圆 70.690 70.800 -0.16 -40.86 119.530 英镑/日圆 135.92 135.80 +0.09 +13.71 119.53 澳元/新西兰元 1.2493 1.2482 +0.09 -4.82 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.