纽约汇市: 欧元/美元升至七个半月高位,因预计美国预算协议有望达成

* 贝纳竭力推动避免财政危机 * 年末需求或令欧元测试3月高位 * 标普上调希腊债信评级 * 放松预期令日圆走势容易遭遇挫折 路透纽约12月18日 - 欧元/美元周二连续第七个交易日上涨,触及逾七个月高位,因为美国预算谈判出现进 展迹象,提振了市场对风险较高资产的需求. 避险美元和美债下跌,而全球股市上涨,因市场预计,美国国会将在年底前达成减赤协议. 如果在不到两周的时间里未能达成协议,美国就将触发所谓的"财政悬崖",即明年增税减支自动生效.这将 可能会把这个全球最大的经济体拖回衰退的境地. 美国众议院议长贝纳(John Boehner)在与总统奥巴马的磋商中,得到共和党同僚对达成妥协的支持,这使周 二距离达成避免"财政悬崖"的协议更近了一步. 白宫称,总统奥巴马提出的与众议院共和党人达成协议的最新建议,是为达成妥协的"良好意愿". "可以说,市场情绪已从怀揣希望转至感到鼓舞,这一乐观人气正在支撑一些外国货币,"富国银行外汇策略 部主管Nick Bennenbroek表示. "成交略显清淡,而且可能会导致一些不可预测的变动,我们的观点是,短期外国货币将会进一步上涨,"他说 . 部分策略师称,年末投资流动可能会帮助欧元延续涨势,测试略低于1.34美元的3月末高位,不过人们对欧元 区经济增长前景疲弱的担忧可能会令欧元在新的一年面临卖压. 欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%,报1.3224美元,稍早触及1.3238美元的5月初来最高水准.交易商表示, 投资人撤除在1.32美元的选择权障碍,促进了欧元进一步买盘. 美元指数 跌至两个月低点79.260,尾盘报79.342,当日跌0.3%. 欧元强势也扶助压低西班牙和意大利公债收益率,进一步提升风险意愿. 本月迄今欧元兑美元表现强劲,大涨约1.6%,部分因对美国财政危机的担忧减弱,但主要是因对欧债危机的 忧虑减轻. 评等机构标准普尔周二将希腊的主权信贷评等由选择性违约上调至B-,展望为稳定,指因其欧洲伙伴国努力 将希腊留在欧元区. 欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)已经同意在3月底前释出491亿欧元援助金.这是在希腊通过撙节措 施和完成债务回购后所作的决定. 按当前汇价,欧元在第四季迄今已经大涨2.7%,今年迄今升幅为2.1%. **关注日本央行会议** 在自民党周日赢得大选后,投资人对新政府将施压日本央行实施更多宽松货币政策的预期升温,日圆重挫. 根据路透数据,美元兑日圆 尾盘升0.4%,报84.24日圆. 美元盘中高见84.27日圆,离周一高位84.48日圆不远,后者为去年4月来最高.交易商称选择权阻力位在84.5 0日圆,在该水准之上有止损买盘. "日本央行将受到更多政治压力的前景肯定对日圆不利,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师 Omer Esiner表示. "但鉴于在过去一个月就已经兑美元大跌5%,日圆可能应该有所反弹." 分析师表示,如果日本央行令那些预期追加宽松货币政策的投资人失望,日圆可能出现反弹.日本央行周三 和周四将举行为期两日的货币政策会议. 因预期日本央行可能实施更多积极的购买资产计划,投机客已经沽出日圆,但熟悉日本央行想法的消息人士 表示,日本央行最有可能增加目前购买资产和贷款计划5-10万亿日圆,目前规模为91万亿日圆. 这将不及市场预期,并导致一些投资人回补大量日圆空头.(完)