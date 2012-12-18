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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 07:35 BJT

更新版 1-纽约汇市: 欧元/美元升至七个半月高位,因预计美国预算协议有望达成

(新增文末收盘表格)
    * 贝纳竭力推动避免财政危机
    * 年末需求或令欧元测试3月高位
    * 标普上调希腊债信评级
    * 放松预期令日圆走势容易遭遇挫折

    路透纽约12月18日 - 欧元/美元周二连续第七个交易日上涨,触及逾七个月高位,因为美国预算谈判出现进
展迹象,提振了市场对风险较高资产的需求.
    
    避险美元和美债下跌,而全球股市上涨,因市场预计,美国国会将在年底前达成减赤协议.
    
    如果在不到两周的时间里未能达成协议,美国就将触发所谓的"财政悬崖",即明年增税减支自动生效.这将
可能会把这个全球最大的经济体拖回衰退的境地.
    
    美国众议院议长贝纳(John Boehner)在与总统奥巴马的磋商中,得到共和党同僚对达成妥协的支持,这使周
二距离达成避免"财政悬崖"的协议更近了一步.
    
    白宫称,总统奥巴马提出的与众议院共和党人达成协议的最新建议,是为达成妥协的"良好意愿".
    
    "可以说,市场情绪已从怀揣希望转至感到鼓舞,这一乐观人气正在支撑一些外国货币,"富国银行外汇策略
部主管Nick Bennenbroek表示.
    
    "成交略显清淡,而且可能会导致一些不可预测的变动,我们的观点是,短期外国货币将会进一步上涨,"他说
.
    
    部分策略师称,年末投资流动可能会帮助欧元延续涨势,测试略低于1.34美元的3月末高位,不过人们对欧元
区经济增长前景疲弱的担忧可能会令欧元在新的一年面临卖压.   
    
    欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%,报1.3224美元,稍早触及1.3238美元的5月初来最高水准.交易商表示,
投资人撤除在1.32美元的选择权障碍,促进了欧元进一步买盘.
    
    美元指数 跌至两个月低点79.260,尾盘报79.342,当日跌0.3%.
    
    欧元强势也扶助压低西班牙和意大利公债收益率,进一步提升风险意愿.
    
    本月迄今欧元兑美元表现强劲,大涨约1.6%,部分因对美国财政危机的担忧减弱,但主要是因对欧债危机的
忧虑减轻.
    
    评等机构标准普尔周二将希腊的主权信贷评等由选择性违约上调至B-,展望为稳定,指因其欧洲伙伴国努力
将希腊留在欧元区.
    
    欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)已经同意在3月底前释出491亿欧元援助金.这是在希腊通过撙节措
施和完成债务回购后所作的决定.
    
    按当前汇价,欧元在第四季迄今已经大涨2.7%,今年迄今升幅为2.1%.
    
    
    **关注日本央行会议**
    
    在自民党周日赢得大选后,投资人对新政府将施压日本央行实施更多宽松货币政策的预期升温,日圆重挫.
    
    根据路透数据,美元兑日圆 尾盘升0.4%,报84.24日圆.
    
    美元盘中高见84.27日圆,离周一高位84.48日圆不远,后者为去年4月来最高.交易商称选择权阻力位在84.5
0日圆,在该水准之上有止损买盘.
    
    "日本央行将受到更多政治压力的前景肯定对日圆不利,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师
Omer Esiner表示.
    
    "但鉴于在过去一个月就已经兑美元大跌5%,日圆可能应该有所反弹."
    
    分析师表示,如果日本央行令那些预期追加宽松货币政策的投资人失望,日圆可能出现反弹.日本央行周三
和周四将举行为期两日的货币政策会议.
    
    因预期日本央行可能实施更多积极的购买资产计划,投机客已经沽出日圆,但熟悉日本央行想法的消息人士
表示,日本央行最有可能增加目前购买资产和贷款计划5-10万亿日圆,目前规模为91万亿日圆.
    
    这将不及市场预期,并导致一些投资人回补大量日圆空头.(完)
      
                                    今日       上日       当日     今年以来    2011年
                                   收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                  
 欧元/美元                           1.3229     1.3163      +0.50      +2.19     1.2945
 美元/日圆                            84.20      83.88      +0.38      +9.44      76.94
 欧元/日圆                           111.37     110.41      +0.87     +11.86      99.56
 美元/瑞郎                           0.9128     0.9175      -0.51      -2.65     0.9376
 英镑/美元                           1.6250     1.6202      +0.30      +4.60     1.5535
 美元/加元                           0.9856     0.9833      +0.23      -3.31     1.0193
 澳元/美元                           1.0529     1.0551      -0.21      +2.97     1.0225
 欧元/瑞郎                           1.2077     1.2077      +0.00      -0.55     1.2144
 欧元/英镑                           0.8137     0.8123      +0.17      -2.31     0.8329
 新西兰元/美元                       0.8410     0.8447      -0.44      +8.04     0.7784
 美元/挪威克朗                       5.5954     5.6090      -0.24      -6.38     5.9766
 欧元/挪威克朗                       7.4014     7.3847      +0.23      -4.35     7.7379
 美元/瑞典克朗                       6.5976     6.6513      -0.81      -4.21     6.8878
 欧元/瑞典克朗                       8.7321     8.7596      -0.31      -2.04     8.9135
                                                                                       
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准
 计算.

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