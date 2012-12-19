东京汇市: 日圆兑欧元触及16个月低位,关注日央行会议

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3246 1.3229 +0.13 +2.33 1.2945 美元/日圆 84.25 84.20 +0.06 +9.50 76.94 欧元/日圆 111.58 111.31 +0.24 +12.06 99.57 美元/瑞郎 0.9116 0.9128 -0.13 -2.77 0.9376 英镑/美元 1.6260 1.6250 +0.06 +4.67 1.5535 美元/加元 0.9861 0.9856 +0.05 -3.26 1.0193 澳元/美元 1.0514 1.0529 -0.14 +2.83 1.0225 新西兰元/美 0.8393 0.8410 -0.20 +7.82 0.7784 元 澳元/日圆 88.600 88.640 -0.05 +12.67 78.640 新西兰元/日 70.700 70.880 -0.25 -40.85 119.530 圆 英镑/日圆 136.99 136.76 +0.17 +14.61 119.53 澳元/新西兰 1.2520 1.2503 +0.14 -4.62 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅 亦以此为基准计算. (完)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。