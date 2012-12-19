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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 12:48 BJT

东京汇市: 日圆兑欧元触及16个月低位,关注日央行会议

纽约      当日     今年来    2011年
                            最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                        
 欧元/美元                    1.3246    1.3229     +0.13     +2.33    1.2945
 美元/日圆                     84.25     84.20     +0.06     +9.50     76.94
 欧元/日圆                    111.58    111.31     +0.24    +12.06     99.57
 美元/瑞郎                    0.9116    0.9128     -0.13     -2.77    0.9376
 英镑/美元                    1.6260    1.6250     +0.06     +4.67    1.5535
 美元/加元                    0.9861    0.9856     +0.05     -3.26    1.0193
 澳元/美元                    1.0514    1.0529     -0.14     +2.83    1.0225
 新西兰元/美                  0.8393    0.8410     -0.20     +7.82    0.7784
 元                                                                 
 澳元/日圆                    88.600    88.640     -0.05    +12.67    78.640
 新西兰元/日                  70.700    70.880     -0.25    -40.85   119.530
 圆                                                                 
 英镑/日圆                    136.99    136.76     +0.17    +14.61    119.53
 澳元/新西兰                  1.2520    1.2503     +0.14     -4.62    1.3126
 元                                                                 
                                                                            
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
 亦以此为基准计算.
 (完)

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