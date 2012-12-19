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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 14:59 BJT

东京汇市: 日圆兑欧元触及16个月低点,日央行会议成关注焦点

**日本央行会议**

    日本央行周三开始为期两天的政策会议,目前正面临很大政治压力,促
其扩大货币刺激措施.

    上周路透访问的19位分析师中,有14位预期日本央行将放宽政策,最有
可能扩大资产购买和放款计划,由当前的91万亿(兆)日圆增加至多10万亿
日圆.

    一日系银行驻新加坡的交易员称,亦有人关注日本央行是否会调整现
有通胀目标.

    "一些人预期可能会出现与通胀目标相关的调整,"该交易员称.

    周二,日本下任首相安倍晋三罕见地直接敦促央行总裁白川方明接受
更高的通胀目标2%,央行当前的目标是1%.

    数名了解日本央行想法的消息人士表示,央行将最晚在1月考虑是否采
取2%的通胀目标.

    对美国达成协议以避免财政危机的乐观情绪已经升高,此前美国总统
奥巴马作出让步,建议只对家庭年收入超过40万美元者增税,这比奥巴马此
前希望加税的收入门槛要高. (完)
    
    
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3243     1.3229      +0.11      +2.30     1.2945
 美元/日圆                         84.29      84.20      +0.11      +9.55      76.94
 欧元/日圆                        111.62     111.31      +0.28     +12.10      99.57
 美元/瑞郎                        0.9120     0.9128      -0.09      -2.73     0.9376
 英镑/美元                        1.6263     1.6250      +0.08      +4.69     1.5535
 美元/加元                        0.9855     0.9856      -0.01      -3.32     1.0193
 澳元/美元                        1.0518     1.0529      -0.10      +2.87     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8394     0.8410      -0.19      +7.84     0.7784
 澳元/日圆                        88.660     88.640      +0.02     +12.74     78.640
 新西兰元/日圆                    70.750     70.880      -0.18     -40.81    119.530
 英镑/日圆                        137.08     136.76      +0.23     +14.68     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2527     1.2503      +0.19      -4.56     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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