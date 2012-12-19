东京汇市: 日圆兑欧元触及16个月低点,日央行会议成关注焦点

**日本央行会议** 日本央行周三开始为期两天的政策会议,目前正面临很大政治压力,促 其扩大货币刺激措施. 上周路透访问的19位分析师中,有14位预期日本央行将放宽政策,最有 可能扩大资产购买和放款计划,由当前的91万亿(兆)日圆增加至多10万亿 日圆. 一日系银行驻新加坡的交易员称,亦有人关注日本央行是否会调整现 有通胀目标. "一些人预期可能会出现与通胀目标相关的调整,"该交易员称. 周二,日本下任首相安倍晋三罕见地直接敦促央行总裁白川方明接受 更高的通胀目标2%,央行当前的目标是1%. 数名了解日本央行想法的消息人士表示,央行将最晚在1月考虑是否采 取2%的通胀目标. 对美国达成协议以避免财政危机的乐观情绪已经升高,此前美国总统 奥巴马作出让步,建议只对家庭年收入超过40万美元者增税,这比奥巴马此 前希望加税的收入门槛要高. (完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3243 1.3229 +0.11 +2.30 1.2945 美元/日圆 84.29 84.20 +0.11 +9.55 76.94 欧元/日圆 111.62 111.31 +0.28 +12.10 99.57 美元/瑞郎 0.9120 0.9128 -0.09 -2.73 0.9376 英镑/美元 1.6263 1.6250 +0.08 +4.69 1.5535 美元/加元 0.9855 0.9856 -0.01 -3.32 1.0193 澳元/美元 1.0518 1.0529 -0.10 +2.87 1.0225 新西兰元/美元 0.8394 0.8410 -0.19 +7.84 0.7784 澳元/日圆 88.660 88.640 +0.02 +12.74 78.640 新西兰元/日圆 70.750 70.880 -0.18 -40.81 119.530 英镑/日圆 137.08 136.76 +0.23 +14.68 119.53 澳元/新西兰元 1.2527 1.2503 +0.19 -4.56 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.