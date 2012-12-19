纽约汇市: 欧元缩减德国Ifo数据带动的涨势,日圆挫跌

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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**日圆全线走软**
美元兑日圆 升至20个月高点84.61日圆,突破位于84.50的期权障碍,引发位于该处水平上方的停损买盘.美元兑日圆最新报84.39日圆,上涨0.23%.
交易员称,美元兑日圆期权短天期上档行权价有稳定买盘,反映出日圆有更进一步下跌的可能性.
有关日本央行将推出更多宽松政策的预期心理,在自民党压倒性胜选之后更加浓厚,使得日圆压力沉重.
日本央行周四将结束政策会议,外界普遍预期将宣布又一轮宽松举措.
路透调查上周访问19位分析师,受访者预期日本央行本周会宣布扩大现行规模已达91万亿(兆)日圆的资产购买及放贷计画,增幅最高料达10万亿日圆.
但有些分析师警告称,央行出台的政策可能会不如预期,从而导致一些日圆买盘回笼.
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。