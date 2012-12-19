纽约汇市: 欧元缩减德国Ifo数据带动的涨势,日圆挫跌

**日圆全线走软**

美元兑日圆 升至20个月高点84.61日圆,突破位于84.50的期权障碍,引发位于该处水平上方的停损买盘.美元兑日圆最新报84.39日圆,上涨0.23%.

交易员称,美元兑日圆期权短天期上档行权价有稳定买盘,反映出日圆有更进一步下跌的可能性.

有关日本央行将推出更多宽松政策的预期心理,在自民党压倒性胜选之后更加浓厚,使得日圆压力沉重.

日本央行周四将结束政策会议,外界普遍预期将宣布又一轮宽松举措.

路透调查上周访问19位分析师,受访者预期日本央行本周会宣布扩大现行规模已达91万亿(兆)日圆的资产购买及放贷计画,增幅最高料达10万亿日圆.