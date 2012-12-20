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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 16:08 BJT

东京汇市: 日圆走坚,日央行决议符合预期引发空仓获利了结

但随后欧元回吐兑美元升幅,日圆亦从数月低位反弹,因美国财政谈判
看来走势不妙.
    
    共和党宣布将在本周拿出另一份税收计划在众议院进行投票,而该项
计划无视于目前为止的协商进展,引起奥巴马总统不满,称如果国会批准该
案的话,他会动用否决权.

    "直到几天前市场人士还乐观过,但现在看来,大概得不到圣诞礼物了,
年后恐怕也达不成协议,"日本一银行交易员称.
    
    澳元亦受到打击,兑美元 跌至一周低位1.0464美元,较上周的
三个月高位下跌逾0.01美元.目前澳元报1.0483美元.
    
    新西兰元兑美元 亦承压,跌至近两周低位约0.8330.此前数据
显示,新西兰第三季经济放缓步伐超乎预期.
 
    新西兰第三季国内生产总值(GDP)仅成长0.2%,增幅为预期的一半.第
二季增幅则下修至0.3%.

    "这意味着2013年降息的可能性要高于升息,但我们的基本假设仍是利
率未来将长时间持稳," RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示
.
    
                                                纽约        当日       今年来      2011年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3216      1.3226       -0.08       +2.09      1.2945
 美元/日圆                            83.91       84.40       -0.58       +9.06       76.94
 欧元/日圆                           110.92      111.71       -0.71      +11.40       99.57
 美元/瑞郎                           0.9134      0.9133       +0.01       -2.58      0.9376
 英镑/美元                           1.6251      1.6244       +0.04       +4.61      1.5535
 美元/加元                           0.9881      0.9887       -0.06       -3.06      1.0193
 澳元/美元                           1.0490      1.0479       +0.10       +2.59      1.0225
 新西兰元/美元                       0.8363      0.8340       +0.28       +7.44      0.7784
 澳元/日圆                           88.040      88.490       -0.51      +11.95      78.640
 新西兰元/日圆                       70.180      70.550       -0.52      -41.29     119.530
 英镑/日圆                           136.39      137.15       -0.55      +14.11      119.53
 澳元/新西兰元                       1.2537      1.2531       +0.05       -4.49      1.3126
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)

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