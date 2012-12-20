东京汇市: 日圆走坚,日央行决议符合预期引发空仓获利了结

但随后欧元回吐兑美元升幅,日圆亦从数月低位反弹,因美国财政谈判 看来走势不妙. 共和党宣布将在本周拿出另一份税收计划在众议院进行投票,而该项 计划无视于目前为止的协商进展,引起奥巴马总统不满,称如果国会批准该 案的话,他会动用否决权. "直到几天前市场人士还乐观过,但现在看来,大概得不到圣诞礼物了, 年后恐怕也达不成协议,"日本一银行交易员称. 澳元亦受到打击,兑美元 跌至一周低位1.0464美元,较上周的 三个月高位下跌逾0.01美元.目前澳元报1.0483美元. 新西兰元兑美元 亦承压,跌至近两周低位约0.8330.此前数据 显示,新西兰第三季经济放缓步伐超乎预期. 新西兰第三季国内生产总值(GDP)仅成长0.2%,增幅为预期的一半.第 二季增幅则下修至0.3%. "这意味着2013年降息的可能性要高于升息,但我们的基本假设仍是利 率未来将长时间持稳," RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示 . 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3216 1.3226 -0.08 +2.09 1.2945 美元/日圆 83.91 84.40 -0.58 +9.06 76.94 欧元/日圆 110.92 111.71 -0.71 +11.40 99.57 美元/瑞郎 0.9134 0.9133 +0.01 -2.58 0.9376 英镑/美元 1.6251 1.6244 +0.04 +4.61 1.5535 美元/加元 0.9881 0.9887 -0.06 -3.06 1.0193 澳元/美元 1.0490 1.0479 +0.10 +2.59 1.0225 新西兰元/美元 0.8363 0.8340 +0.28 +7.44 0.7784 澳元/日圆 88.040 88.490 -0.51 +11.95 78.640 新西兰元/日圆 70.180 70.550 -0.52 -41.29 119.530 英镑/日圆 136.39 137.15 -0.55 +14.11 119.53 澳元/新西兰元 1.2537 1.2531 +0.05 -4.49 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完)