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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 10:46 BJT

东京汇市: 欧元下跌而日圆上涨,因贝纳放弃税收提案

日圆小幅回升,因风险偏好下滑.市场预期日本新任政府将推动日本央行出台更多货币宽松措施,令日圆一
直承压.
    
    美元兑日圆 下滑0.2%至84.23日圆,自周三所及20个月高位84.62日圆回落.欧元兑日圆 亦
跌0.5%至111.20日圆.
    
    澳元兑美元 下滑0.3%至1.0447美元.(完)
      
    
                                               纽约       当日      今年来     2011年
                                  最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                  
 欧元/美元                           1.3191     1.3242      -0.39      +1.90     1.2945
 美元/日圆                            83.98      84.36      -0.45      +9.15      76.94
 欧元/日圆                           110.79     111.72      -0.83     +11.27      99.57
 美元/瑞郎                           0.9148     0.9114      +0.37      -2.43     0.9376
 英镑/美元                           1.6250     1.6277      -0.17      +4.60     1.5535
 美元/加元                           0.9896     0.9872      +0.24      -2.91     1.0193
 澳元/美元                           1.0444     1.0480      -0.34      +2.14     1.0225
 新西兰元/美元                       0.8306     0.8337      -0.37      +6.71     0.7784
 澳元/日圆                           87.720     88.440      -0.81     +11.55     78.640
 新西兰元/日圆                       69.750     70.340      -0.84     -41.65    119.530
 英镑/日圆                           136.47     137.37      -0.66     +14.17     119.53
 澳元/新西兰元                       1.2572     1.2564      +0.06      -4.22     1.3126
                                                                                       
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准
 计算.

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