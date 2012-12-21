东京汇市: 欧元下跌而日圆上涨,因贝纳放弃税收提案

日圆小幅回升,因风险偏好下滑.市场预期日本新任政府将推动日本央行出台更多货币宽松措施,令日圆一 直承压. 美元兑日圆 下滑0.2%至84.23日圆,自周三所及20个月高位84.62日圆回落.欧元兑日圆 亦 跌0.5%至111.20日圆. 澳元兑美元 下滑0.3%至1.0447美元.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3191 1.3242 -0.39 +1.90 1.2945 美元/日圆 83.98 84.36 -0.45 +9.15 76.94 欧元/日圆 110.79 111.72 -0.83 +11.27 99.57 美元/瑞郎 0.9148 0.9114 +0.37 -2.43 0.9376 英镑/美元 1.6250 1.6277 -0.17 +4.60 1.5535 美元/加元 0.9896 0.9872 +0.24 -2.91 1.0193 澳元/美元 1.0444 1.0480 -0.34 +2.14 1.0225 新西兰元/美元 0.8306 0.8337 -0.37 +6.71 0.7784 澳元/日圆 87.720 88.440 -0.81 +11.55 78.640 新西兰元/日圆 69.750 70.340 -0.84 -41.65 119.530 英镑/日圆 136.47 137.37 -0.66 +14.17 119.53 澳元/新西兰元 1.2572 1.2564 +0.06 -4.22 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准 计算.