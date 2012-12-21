东京汇市: 欧元下跌而日圆上涨,美众院议长贝纳放弃财政提案

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
即便年底截至日期前所剩时间已不多,市场人士称仍不能排除达成协 议的可能性. 道富全球市场(State Street Global Markets)外汇主管Kimihiko To mita说,白宫和共和党人可能会努力达成妥协. "我觉得没有哪一方愿意承担经济恶化且失业上升的风险,"Tomita称. 他并补充道,"我认为双方将努力寻求妥协以抑制财政悬崖的影响,例 如假使跌落财政悬崖,其可能导致的影响程度为约30-50%,而不是100%."( 完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3192 1.3242 -0.38 +1.91 1.2945 美元/日圆 83.94 84.36 -0.50 +9.10 76.94 欧元/日圆 110.73 111.72 -0.89 +11.21 99.57 美元/瑞郎 0.9144 0.9114 +0.33 -2.47 0.9376 英镑/美元 1.6244 1.6277 -0.20 +4.56 1.5535 美元/加元 0.9896 0.9872 +0.24 -2.91 1.0193 澳元/美元 1.0448 1.0480 -0.31 +2.18 1.0225 新西兰元/美元 0.8300 0.8337 -0.44 +6.63 0.7784 澳元/日圆 87.690 88.440 -0.85 +11.51 78.640 新西兰元/日圆 69.660 70.340 -0.97 -41.72 119.530 英镑/日圆 136.34 137.37 -0.75 +14.06 119.53 澳元/新西兰元 1.2579 1.2564 +0.12 -4.17 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即