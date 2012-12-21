版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 13:17 BJT

东京汇市: 欧元下跌而日圆上涨,美众院议长贝纳放弃财政提案

即便年底截至日期前所剩时间已不多,市场人士称仍不能排除达成协
议的可能性.
    
    道富全球市场(State Street Global Markets)外汇主管Kimihiko To
mita说,白宫和共和党人可能会努力达成妥协.
    
    "我觉得没有哪一方愿意承担经济恶化且失业上升的风险,"Tomita称.
    
    他并补充道,"我认为双方将努力寻求妥协以抑制财政悬崖的影响,例
如假使跌落财政悬崖,其可能导致的影响程度为约30-50%,而不是100%."(
完)
      
    
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3192     1.3242      -0.38      +1.91     1.2945
 美元/日圆                         83.94      84.36      -0.50      +9.10      76.94
 欧元/日圆                        110.73     111.72      -0.89     +11.21      99.57
 美元/瑞郎                        0.9144     0.9114      +0.33      -2.47     0.9376
 英镑/美元                        1.6244     1.6277      -0.20      +4.56     1.5535
 美元/加元                        0.9896     0.9872      +0.24      -2.91     1.0193
 澳元/美元                        1.0448     1.0480      -0.31      +2.18     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8300     0.8337      -0.44      +6.63     0.7784
 澳元/日圆                        87.690     88.440      -0.85     +11.51     78.640
 新西兰元/日圆                    69.660     70.340      -0.97     -41.72    119.530
 英镑/日圆                        136.34     137.37      -0.75     +14.06     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2579     1.2564      +0.12      -4.17     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐