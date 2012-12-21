东京汇市: 欧元走低而日圆升高,美众院议长贝纳放弃财政提案

"市场出现恐慌情绪,不确定会发生什么事情,"三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示. 即便年底截至日期前所剩时间已不多,市场人士称仍不能排除达成协 议的可能性. 道富全球市场(State Street Global Markets)外汇主管Kimihiko To mita说,白宫和共和党人可能会努力 达成妥协. "我觉得没有哪一方愿意承担经济恶化且失业上升的风险,"Tomita称. 他并补充道,"我认为双方将努力寻求妥协以抑制财政悬崖的影响,例 如假使跌落财政悬崖,其可能导致的影响程度为约30-50%,而不是100%."( 完)