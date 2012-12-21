纽约汇市:美国预算谈判的不确定性推高美元

* "财政悬崖"不确定性殃及经济成长相关货币 * 共和党内未能足够支持贝纳的B计划 * 年底市场交投清淡,可能令走势被扩大 路透纽约12月21日 - 周五投资人转投相对安全的美元,尽管美国避免 削减支出和增税的磋商转趋恶化,令经济衰退的风险增加. 贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结 一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到 100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争 取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是 对收入最高的阶层. 这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协 议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰 退. 谈判陷入僵局造成汇市有悖常理的局面,传统避险货币美元兑欧元和 澳元等经济成长相关货币受到提振. "交投区间颇为狭窄,昨晚所发生的继续在假日清淡市况中主导交投." 苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示. "尽管美国经济数据强于预期,但风险意愿仍未能回温,这都是因为财 政悬崖问题悬而未决."他表示. 在周五的记者会上,众议院议长贝纳称,众议院领导人,参议院领导人 和总统必须共同努力,避免财政悬崖. 美元指数 升0.45%,报79.616,在200周移动均线切入位约79.50 的短期阻力位被突破,因美元升势动能增强.美元兑澳元和新西兰元等经济 成长相关货币大涨. "尽管最新的发展尚未消除更广泛预算协议可以达成的可能性,但目前 时间非常紧迫,误差限度更小."富国银行汇市策略部门主管Nick Bennenbr oek表示. "由于不确定性可能还将在至少未来几日持续,美元可能进一步走强, 外币可能进一步下滑." 欧元兑美元 跌0.5%,报1.3172美元,为两周内最差单日表现.近 几日欧元有需求,因对欧元区资产的信心改善,且稍早投资人乐观认为美国 可以达成预算计划. 但美元走势不及日圆,因本周日本央行增加购买资产规模不及部分人 士预期后,投资人缩减日圆大量空头. 美元兑日圆 跌0.2%,报84.20日圆,低于近期触及的20个月高位8 4.62日圆.日圆兑欧元 也上涨,欧元跌0.7%,报110.95日圆. 只要美国预算谈判结果仍不明朗,美元和日圆这两大流动性货币都会 有需求.年底前清淡市况可能令走势被夸大. **隐含波动率上升** 澳元兑美元 跌至12月3日来最低水准1.0394美元,纽约尾盘跌 0.82%.新西兰元兑美元 大跌1.2%. 选择权市场,短期隐含波动率上涨,因对预算谈判的不确定性增加.在 金融市场不确定之际,对冲过度价格波动的需求通常会增加. 一个月隐含波动率 升至7.3,本周稍早报约6.8. 交易商也报称美元/日圆隐含波动率有需求.一个月美元/日圆隐含波 动率 升穿8,本周中报约7. 交易商缩减对日圆的空头押注.近几周,因市场原本预计日本新政府将 向央行施压,要求实施更多强劲宽松货币政策,日圆受压.(完)