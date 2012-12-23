(重温稿)纽约汇市:美国预算谈判的不确定性推高美元

* "财政悬崖"不确定性殃及经济成长相关货币 * 共和党内未能足够支持贝纳的B计划 * 年底市场交投清淡,可能令走势被扩大 路透纽约12月21日 - 周五投资人转投相对安全的美元,尽管美国避免削减支出和增税的磋商转趋恶化,令 经济衰退的风险增加. 贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结一致.这份"B计划"要求把对美国最富 裕人群的加税范围限制在年收入达到100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争 取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是对收入最高的阶层. 这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元 节支增税举措可能将美国经济拖入衰退. 谈判陷入僵局造成汇市有悖常理的局面,传统避险货币美元兑欧元和澳元等经济成长相关货币受到提振. "交投区间颇为狭窄,昨晚所发生的继续在假日清淡市况中主导交投."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Da ingerfield表示. "尽管美国经济数据强于预期,但风险意愿仍未能回温,这都是因为财政悬崖问题悬而未决."他表示. 在周五的记者会上,众议院议长贝纳称,众议院领导人,参议院领导人和总统必须共同努力,避免财政悬崖.[ ID:nL4T09V4LY] 美元指数 升0.45%,报79.616,在200周移动均线切入位约79.50的短期阻力位被突破,因美元升势动能 增强.美元兑澳元和新西兰元等经济成长相关货币大涨. "尽管最新的发展尚未消除更广泛预算协议可以达成的可能性,但目前时间非常紧迫,误差限度更小."富国 银行汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示. "由于不确定性可能还将在至少未来几日持续,美元可能进一步走强,外币可能进一步下滑." 欧元兑美元 跌0.5%,报1.3172美元,为两周内最差单日表现.近几日欧元有需求,因对欧元区资产的信 心改善,且稍早投资人乐观认为美国可以达成预算计划. 但美元走势不及日圆,因本周日本央行增加购买资产规模不及部分人士预期后,投资人缩减日圆大量空头. 美元兑日圆 跌0.2%,报84.20日圆,低于近期触及的20个月高位84.62日圆.日圆兑欧元 也 上涨,欧元跌0.7%,报110.95日圆. 只要美国预算谈判结果仍不明朗,美元和日圆这两大流动性货币都会有需求.年底前清淡市况可能令走势被 夸大. **隐含波动率上升** 澳元兑美元 跌至12月3日来最低水准1.0394美元,纽约尾盘跌0.82%.新西兰元兑美元 大跌 1.2%. 选择权市场,短期隐含波动率上涨,因对预算谈判的不确定性增加.在金融市场不确定之际,对冲过度价格波 动的需求通常会增加. 一个月隐含波动率 升至7.3,本周稍早报约6.8. 交易商也报称美元/日圆隐含波动率有需求.一个月美元/日圆隐含波动率 升穿8,本周中报约7 . 交易商缩减对日圆的空头押注.近几周,因市场原本预计日本新政府将向央行施压,要求实施更多强劲宽松 货币政策,日圆受压.(完) 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 ------------------------------------------------------------------ 欧元/美元 1.3185 1.3242 -0.43 +1.85 1.2945 美元/日圆 84.21 84.36 -0.18 +9.45 76.94 欧元/日圆 111.06 111.74 -0.61 +11.55 99.56 美元/瑞郎 0.9163 0.9114 +0.54 -2.27 0.9376 英镑/美元 1.6170 1.6277 -0.66 +4.09 1.5535 美元/加元 0.9930 0.9872 +0.59 -2.58 1.0193 澳元/美元 1.0399 1.0480 -0.77 +1.70 1.0225 欧元/瑞郎 1.2072 1.2072 +0.00 -0.59 1.2144 欧元/英镑 0.8151 0.8134 +0.21 -2.14 0.8329 新西兰元/美元 0.8236 0.8337 -1.21 +5.81 0.7784 美元/挪威克朗 5.5773 5.5542 +0.42 -6.68 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3527 7.3569 -0.06 -4.98 7.7379 美元/瑞典克朗 6.5482 6.5007 +0.73 -4.93 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.6396 8.6138 +0.30 -3.07 8.9135 ------------------------------------------------------------------ 附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.