重发-东京汇市: 日圆兑美元触及20个月低位,财政悬崖疑虑支撑美元

(重发以调整段落顺序) * 日圆处于守势,因货币宽松压力重燃 * 美元兑日圆阻力料位于200周移动均线85.03日圆 * 美元全线受到支撑,因财政悬崖期限迫近 路透东京12月25日 - 日圆兑美元周二触及20个月低位,因日本候任首相进 一步施压央行采取宽松货币政策,同时美元受到美国预算谈判不确定性的支撑. 美元兑日圆 在亚洲盘初一度高见84.965日圆,为2011年4月以来最高, 随后即回吐涨幅,最新报84.84日圆.圣诞节假日市场交投清淡.许多交易中心关 闭. 日本下任首相安倍晋三再向央行施压,要求设定2%的通胀目标,称若不满足 其要求,将设法修改有关确保央行独立性的法律. 他还提到,在现任央行总裁白川方明明年4月任期结束后,他要选择的继任者 必须与他观点一致,同样认为有必要采取更大胆的货币宽松举措. 尽管日本央行政策剧变的阴霾可能令日圆承压,但技术分析师表示,美元必 须克服约84.95日圆的200周移动均线,方可持续往上挺升. "虽然我们现在没有敲进日圆的理由,但不可否认地日圆的跌势是由投机客 及预期心理所推动,"SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示. "但是到头来,不论日央行的通胀目标为何,除了购买政府债券进一步宽松政 策以外,他们能做的并不多.因此到某个时点,交易商会把资金抽离这种(抛售日 圆)的交易,"他补充说. 美元兑风险较高的货币亦普遍受到支撑,因美国政界人士尚难以就避免财政 悬崖达成协议. 美国一些议员周日表示担忧该国或跌落财政悬崖,从而可能拖累经济陷入衰 退,不过许多市场人士寄望美国能在年底期限前最后一刻达成协议. 美元指数 报79.659,接近周一触及的10日高位79.71. 欧元兑美元 报1.3181美元,低于上周所及七个半月高点1.33085,但日 内基本持平. 澳元兑美元 亦持于周一创下的一个月低位附近,现报1.0367美元, 略高于周一低点1.0357.(完)