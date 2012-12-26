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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:53 BJT

东京汇市: 日圆接近两年低位,因预期日本新政府将有经济刺激举措

* 日圆有望收高在200日移动均线之上

* 日本新任财相说未来新刺激措施可不必适用先前的发债上限规定

* 美国预算协商僵局有助于稳定美元

路透东京12月27日 - 日圆兑美元周四交投在上个交易日触及的逾两年低位附近,反映出市场预期日本新任首相安倍晋三将推低日圆,并落实积极的经济刺激措施.

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