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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:12 BJT

东京汇市: 日圆接近两年低位,因预期日本新政府将有经济刺激举措

美国众议院议长贝纳周三敦促参议院通过参院版提案以避免"财政悬崖".

欧元兑美元 报1.3221美元,较纽约尾盘水平持稳,但低于周三的盘中高点1.3254,也低于上周所及的七个半月高位1.33085.

欧元兑日圆 周三在电子交易平台高见113.395日圆,为2011年8月以来最高.日内最新下跌约0.1%,报113.10日圆.

美元指数 报79.598,略低于纽约尾盘水准,但仍接近周二高位79.780,此处为12月14日以来最高.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 徐文焰)

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