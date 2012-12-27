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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:00 BJT

东京汇市: 日圆兑美元触及两年低位,受预期日本新政方向影响

纽约       当日      今年来      2011年
                                最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%      收市价
                                                                                 
 欧元/美元                         1.3233     1.3223      +0.08      +2.22      1.2945
 美元/日圆                          85.80      85.62      +0.21     +11.52       76.94
 欧元/日圆                         113.53     113.22      +0.27     +14.02       99.57
 美元/瑞郎                         0.9127     0.9129      -0.02      -2.66      0.9376
 英镑/美元                         1.6133     1.6134      -0.01      +3.85      1.5535
 美元/加元                         0.9922     0.9941      -0.19      -2.66      1.0193
 澳元/美元                         1.0365     1.0375      -0.10      +1.37      1.0225
 新西兰元/美元                     0.8204     0.8194      +0.12      +5.40      0.7784
 澳元/日圆                         88.940     88.810      +0.15     +13.10      78.640
 新西兰元/日圆                     70.380     70.110      +0.39     -41.12     119.530
 英镑/日圆                         138.40     138.13      +0.20     +15.79      119.53
 澳元/新西兰元                     1.2633     1.2656      -0.18      -3.76      1.3126
                                                                                      
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基
 准计算.
 (完)
    
      
          
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 (编译/审校 蔡美珍/王兴亚/戴素萍/张荻/郑茵/程琳/艾茂林)

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