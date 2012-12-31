亚洲汇市: 日圆兑美元或录得2005年来最大年度跌幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3195 1.3214 -0.14 +1.93 1.2945 美元/日圆 86.05 86.01 +0.05 +11.84 76.94 欧元/日圆 113.54 113.75 -0.18 +14.03 99.57 美元/瑞郎 0.9146 0.9131 +0.16 -2.45 0.9376 英镑/美元 1.6158 1.6168 -0.06 +4.01 1.5535 美元/加元 0.9942 0.9969 -0.27 -2.46 1.0193 澳元/美元 1.0388 1.0370 +0.17 +1.59 1.0225 新西兰元/美 0.8230 0.8194 +0.44 +5.73 0.7784 元 澳元/日圆 89.390 89.190 +0.22 +13.67 78.640 新西兰元/日 70.820 70.490 +0.47 -40.75 119.530 圆 英镑/日圆 139.04 139.11 -0.05 +16.32 119.53 澳元/新西兰 1.2612 1.2640 -0.22 -3.92 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 石冠兰/王翔琼/李婷仪/蔡美珍/艾茂林/高琦/张若琪)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)