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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:47 BJT

亚洲汇市: 日圆兑美元或录得2005年来最大年度跌幅

纽约      当日     今年来    2011年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3195    1.3214     -0.14     +1.93    1.2945
 美元/日圆                      86.05     86.01     +0.05    +11.84     76.94
 欧元/日圆                     113.54    113.75     -0.18    +14.03     99.57
 美元/瑞郎                     0.9146    0.9131     +0.16     -2.45    0.9376
 英镑/美元                     1.6158    1.6168     -0.06     +4.01    1.5535
 美元/加元                     0.9942    0.9969     -0.27     -2.46    1.0193
 澳元/美元                     1.0388    1.0370     +0.17     +1.59    1.0225
 新西兰元/美                   0.8230    0.8194     +0.44     +5.73    0.7784
 元                                                                  
 澳元/日圆                     89.390    89.190     +0.22    +13.67    78.640
 新西兰元/日                   70.820    70.490     +0.47    -40.75   119.530
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     139.04    139.11     -0.05    +16.32    119.53
 澳元/新西兰                   1.2612    1.2640     -0.22     -3.92    1.3126
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 
          
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 (编译/审校 石冠兰/王翔琼/李婷仪/蔡美珍/艾茂林/高琦/张若琪)

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