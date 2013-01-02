纽约汇市: 美元兑高收益货币下滑,日圆挫跌

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3184 1.3204 -0.15 +1.85 1.2945 美元/日圆 87.34 86.67 +0.77 +13.52 76.94 欧元/日圆 115.15 114.46 +0.60 +15.66 99.56 美元/瑞郎 0.9176 0.9156 +0.22 -2.13 0.9376 英镑/美元 1.6255 1.6243 +0.07 +4.63 1.5535 美元/加元 0.9848 0.9928 -0.81 -3.38 1.0193 澳元/美元 1.0503 1.0395 +1.04 +2.72 1.0225 欧元/瑞郎 1.2101 1.2082 +0.16 -0.35 1.2144 欧元/英镑 0.8109 0.8121 -0.15 -2.64 0.8329 新西兰元/美元 0.8340 0.8274 +0.80 +7.14 0.7784 美元/挪威克朗 5.5430 5.5570 -0.25 -7.25 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3099 7.3394 -0.40 -5.53 7.7379 美元/瑞典克朗 6.4829 6.4944 -0.18 -5.88 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.5520 8.5750 -0.27 -4.06 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 张明钧/洪曦; 审校 程琳/张涛)
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。