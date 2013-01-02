纽约汇市: 美元兑高收益货币下滑,日圆挫跌

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。