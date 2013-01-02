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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 07:12 BJT

纽约汇市: 美元兑高收益货币下滑,日圆挫跌

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 欧元/美元                        1.3184     1.3204      -0.15      +1.85     1.2945
 美元/日圆                         87.34      86.67      +0.77     +13.52      76.94
 欧元/日圆                        115.15     114.46      +0.60     +15.66      99.56
 美元/瑞郎                        0.9176     0.9156      +0.22      -2.13     0.9376
 英镑/美元                        1.6255     1.6243      +0.07      +4.63     1.5535
 美元/加元                        0.9848     0.9928      -0.81      -3.38     1.0193
 澳元/美元                        1.0503     1.0395      +1.04      +2.72     1.0225
 欧元/瑞郎                        1.2101     1.2082      +0.16      -0.35     1.2144
 欧元/英镑                        0.8109     0.8121      -0.15      -2.64     0.8329
 新西兰元/美元                    0.8340     0.8274      +0.80      +7.14     0.7784
 美元/挪威克朗                    5.5430     5.5570      -0.25      -7.25     5.9766
 欧元/挪威克朗                    7.3099     7.3394      -0.40      -5.53     7.7379
 美元/瑞典克朗                    6.4829     6.4944      -0.18      -5.88     6.8878
 欧元/瑞典克朗                    8.5520     8.5750      -0.27      -4.06     8.9135
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
    
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 (编译 张明钧/洪曦; 审校 程琳/张涛)
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