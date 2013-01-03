亚洲汇市: 日圆/美元反弹,稍早一度触及29个月低位

"技术面来说,美元兑日圆从某种程度上看似有些超买,在很短的时间内涨了好大一段,"渣打银行外汇研究全球主管Callum Henderson说,他并称美元近期可能会出现一些盘整,随后才会走高.

"未来几个月,我认为趋势仍然是美元兑日圆上扬,"他说.

日圆兑其它主要货币同样小涨.欧元兑日圆 跌0.4%至114.72日圆,从周三电子交易平台EBS中创下的18个月高位115.995日圆处回落.

欧元兑美元 下跌0.1%,报1.3169美元,也低于上日高位1.3300.

日圆周三大跌,因美国立法者周二通过一项法案,逃过了"财政悬崖",支撑投资者对风险资产的胃纳.

市场预期日本首相安倍晋三领导的新政府将催促日本央行推出更多有力的货币宽松政策来抗击通缩,亦给日圆带来打击.(完)

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