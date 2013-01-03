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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 12:47 BJT

亚洲汇市: 日圆逆转此前跌势微幅升高,欧元下滑

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3138     1.3184      -0.35      -0.42     1.3194
 美元/日圆                         87.21      87.34      -0.15      +0.54      86.74
 欧元/日圆                        114.58     115.03      -0.39      +0.10     114.46
 美元/瑞郎                        0.9201     0.9176      +0.27      +0.50     0.9155
 英镑/美元                        1.6222     1.6255      -0.20      -0.18     1.6251
 美元/加元                        0.9860     0.9848      +0.12      -0.61     0.9921
 澳元/美元                        1.0487     1.0503      -0.15      +0.90     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8320     0.8340      -0.24      +0.45     0.8283
 澳元/日圆                        91.450     91.510      -0.07      +1.46     90.130
 新西兰元/日圆                    72.560     72.720      -0.22     -48.47    140.820
 英镑/日圆                        141.47     141.79      -0.23      +0.46     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2596     1.2583      +0.10      +0.45     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
 (编译 李春喜; 审校 田建华)
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