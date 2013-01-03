亚洲汇市: 日圆逆转此前跌势微幅升高,欧元下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3138 1.3184 -0.35 -0.42 1.3194 美元/日圆 87.21 87.34 -0.15 +0.54 86.74 欧元/日圆 114.58 115.03 -0.39 +0.10 114.46 美元/瑞郎 0.9201 0.9176 +0.27 +0.50 0.9155 英镑/美元 1.6222 1.6255 -0.20 -0.18 1.6251 美元/加元 0.9860 0.9848 +0.12 -0.61 0.9921 澳元/美元 1.0487 1.0503 -0.15 +0.90 1.0393 新西兰元/美元 0.8320 0.8340 -0.24 +0.45 0.8283 澳元/日圆 91.450 91.510 -0.07 +1.46 90.130 新西兰元/日圆 72.560 72.720 -0.22 -48.47 140.820 英镑/日圆 141.47 141.79 -0.23 +0.46 140.82 澳元/新西兰元 1.2596 1.2583 +0.10 +0.45 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (编译 李春喜; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。