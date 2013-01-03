纽约汇市: 欧元兑美元跌至三周低位,之前美联储公布会议记录

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 欧元走软,因美联储会议记录显示部分委员对购债持谨慎态度
* 焦点转向周五将公布的就业数据,和债务上限争论
* 日圆兑美元走强,之前触及2010年7月以来最高
路透纽约1月3日 - 欧元兑美元周四跌至三周低位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的最新会议记录显示,尽管美联储决定继续执行购债计划,但部分委员认为"在远早于2013年底之前放缓或停止购买资产"将是适当之举.
美联储12月会议的会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表规模的保留态度增强.为应对金融危机和2007-2009经济衰退,美联储大幅扩大了资产负债表规模.
欧元本已因对美国预算协议的乐观情绪很快消退,以及投资者关注周五将公布的美国就业报告而承压.美联储会议记录只是让跌势加速而已.
"美联储公开市场委员会12月会议记录显示,部分委员对美联储资产购买计划,或量化宽松的长期影响的担忧日益加重,这有些令人意外,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.
欧元兑美元 尾盘回落1%,报1.3051美元,连跌第二日.根据路透数据,日低为1.3047美元,此为12月13日以来最低.
交易商表示,欧元周三未能升穿1.33美元吸引卖家今日早盘入市.根据Reuters Dealing提供的数据,周四约41.86亿美元的欧元易手,12月首个周四为60.76亿美元.
欧元周三早盘大涨,因美国国会达成避免财政悬崖的协议.
但欧元回吐涨幅,因投资者的关注焦点转向即将展开的预算争论.分析师表示,美国总统奥巴马与众议院共和党将在未来两月就预算问题进行角力,在此期间,市场走势可能震荡.
"在昨日大涨后,市场只是稍作喘息,"Klarity FX的董事Amarjit Sahota称,"市场关注点目前转向债务上限和减支,仍需就这两个问题达成一致."
共和党对财政悬崖协议在遏制联邦赤字方面作用不大而感到不满,他们誓言之后将利用债务上限争论来迫使奥巴马政府大幅削减支出.
策略师表示,欧元疲弱可能持续,因欧元区经济在衰退的泥潭中越陷越深,且欧洲央行降息的可能性不断增加.
评级机构穆迪表示,美国必须采取进一步行动来确保其Aaa评级,才能使目前的负面展望被上调至稳定,凸显市场担心美国赤字问题仍未得到解决.
标普表示,财政协议不会影响美国评级的负面展望,称决策者还有更多的工作要做.
**欧元兑日圆走软**
数据显示,12月美国民间就业岗位增幅超过预期,这也扶助扩大美元/欧元升势.
另一项数据显示,美国上周初请失业金人口增加,但四周均值仍与就业持续增长的大趋势一致.
美国政府周五将公布月度就业报告.接受路透调查的经济学家预计,12月就业岗位增加15万个,高于11月的14.6万个.失业率预计将持稳在7.7%.
欧元兑日圆 回落1.1%,报113.84日圆,因投资者押注欧元/日圆周三攀升至115.99日圆的18个月高位的涨势过快,过大.
"欧元/日圆在约115日圆水平开始显得有些过高,实际上,未来几周欧元兑日圆可能走软,"瑞穗实业银行的高级经济学家Colin Asher表示.
美元兑日圆 回落0.1%,报87.26日圆,稍早在全球交易时段攀升至87.36日圆的高位,此为2010年7月以来最高.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。