更新版 1-纽约汇市: 欧元兑美元跌至三周低位,之前美联储公布会议记录

* 欧元走软,因美联储会议记录显示部分委员对购债持谨慎态度 * 焦点转向周五将公布的就业数据,和债务上限争论 * 日圆兑美元走强,之前触及2010年7月以来最高 (新增文末表格) 路透纽约1月3日 - 欧元兑美元周四跌至三周低位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的最新会议记 录显示,尽管美联储决定继续执行购债计划,但部分委员认为"在远早于2013年底之前放缓或停止购买资产"将是 适当之举. 美联储12月会议的会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表规模的保留态度增强.为应 对金融危机和2007-2009经济衰退,美联储大幅扩大了资产负债表规模. 欧元本已因对美国预算协议的乐观情绪很快消退,以及投资者关注周五将公布的美国就业报告而承压.美联 储会议记录只是让跌势加速而已. "美联储公开市场委员会12月会议记录显示,部分委员对美联储资产购买计划,或量化宽松的长期影响的担 忧日益加重,这有些令人意外,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示. 欧元兑美元 尾盘回落1%,报1.3051美元,连跌第二日.根据路透数据,日低为1.3047美元,此为12月13 日以来最低. 交易商表示,欧元周三未能升穿1.33美元吸引卖家今日早盘入市.根据Reuters Dealing提供的数据,周四约 41.86亿美元的欧元易手,12月首个周四为60.76亿美元. 欧元周三早盘大涨,因美国国会达成避免财政悬崖的协议. 但欧元回吐涨幅,因投资者的关注焦点转向即将展开的预算争论.分析师表示,美国总统奥巴马与众议院共 和党将在未来两月就预算问题进行角力,在此期间,市场走势可能震荡. "在昨日大涨后,市场只是稍作喘息,"Klarity FX的董事Amarjit Sahota称,"市场关注点目前转向债务上限 和减支,仍需就这两个问题达成一致." 共和党对财政悬崖协议在遏制联邦赤字方面作用不大而感到不满,他们誓言之后将利用债务上限争论来迫 使奥巴马政府大幅削减支出. 策略师表示,欧元疲弱可能持续,因欧元区经济在衰退的泥潭中越陷越深,且欧洲央行降息的可能性不断增 加. 评级机构穆迪表示,美国必须采取进一步行动来确保其Aaa评级,才能使目前的负面展望被上调至稳定,凸显 市场担心美国赤字问题仍未得到解决. 标普表示,财政协议不会影响美国评级的负面展望,称决策者还有更多的工作要做. **欧元兑日圆走软** 数据显示,12月美国民间就业岗位增幅超过预期,这也扶助扩大美元/欧元升势. 另一项数据显示,美国上周初请失业金人口增加,但四周均值仍与就业持续增长的大趋势一致. 美国政府周五将公布月度就业报告.接受路透调查的经济学家预计,12月就业岗位增加15万个,高于11月的1 4.6万个.失业率预计将持稳在7.7%. 欧元兑日圆 回落1.1%,报113.84日圆,因投资者押注欧元/日圆周三攀升至115.99日圆的18个月高 位的涨势过快,过大. "欧元/日圆在约115日圆水平开始显得有些过高,实际上,未来几周欧元兑日圆可能走软,"瑞穗实业银行的 高级经济学家Colin Asher表示. 美元兑日圆 回落0.1%,报87.26日圆,稍早在全球交易时段攀升至87.36日圆的高位,此为2010年7月以 来最高. 今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3046 1.3184 -1.05 -1.12 1.3194 美元/日圆 87.23 87.34 -0.13 +0.56 86.74 欧元/日圆 113.83 115.15 -1.15 -0.54 114.45 美元/瑞郎 0.9265 0.9176 +0.97 +1.20 0.9155 英镑/美元 1.6106 1.6255 -0.92 -0.89 1.6251 美元/加元 0.9877 0.9848 +0.29 -0.44 0.9921 澳元/美元 1.0464 1.0503 -0.37 +0.68 1.0393 欧元/瑞郎 1.2092 1.2101 -0.07 +0.14 1.2075 欧元/英镑 0.8099 0.8109 -0.12 -0.18 0.8114 新西兰元/美元 0.8278 0.8340 -0.74 -0.06 0.8283 美元/挪威克朗 5.5833 5.5430 +0.73 +0.36 5.5630 欧元/挪威克朗 7.2865 7.3099 -0.32 -0.73 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5265 6.4829 +0.67 +0.43 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5205 8.5520 -0.37 -0.67 8.5777 (完) 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .