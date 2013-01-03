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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 07:07 BJT

更新版 1-纽约汇市: 欧元兑美元跌至三周低位,之前美联储公布会议记录

* 欧元走软,因美联储会议记录显示部分委员对购债持谨慎态度
    * 焦点转向周五将公布的就业数据,和债务上限争论
    * 日圆兑美元走强,之前触及2010年7月以来最高

 (新增文末表格)
    路透纽约1月3日 - 欧元兑美元周四跌至三周低位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的最新会议记
录显示,尽管美联储决定继续执行购债计划,但部分委员认为"在远早于2013年底之前放缓或停止购买资产"将是
适当之举.
    
    美联储12月会议的会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表规模的保留态度增强.为应
对金融危机和2007-2009经济衰退,美联储大幅扩大了资产负债表规模.
    
    欧元本已因对美国预算协议的乐观情绪很快消退,以及投资者关注周五将公布的美国就业报告而承压.美联
储会议记录只是让跌势加速而已.
    
    "美联储公开市场委员会12月会议记录显示,部分委员对美联储资产购买计划,或量化宽松的长期影响的担
忧日益加重,这有些令人意外,"Commonwealth
Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.
    
    欧元兑美元 尾盘回落1%,报1.3051美元,连跌第二日.根据路透数据,日低为1.3047美元,此为12月13
日以来最低.
    
    交易商表示,欧元周三未能升穿1.33美元吸引卖家今日早盘入市.根据Reuters Dealing提供的数据,周四约
41.86亿美元的欧元易手,12月首个周四为60.76亿美元.
    
    欧元周三早盘大涨,因美国国会达成避免财政悬崖的协议.
    
    但欧元回吐涨幅,因投资者的关注焦点转向即将展开的预算争论.分析师表示,美国总统奥巴马与众议院共
和党将在未来两月就预算问题进行角力,在此期间,市场走势可能震荡.
    
    "在昨日大涨后,市场只是稍作喘息,"Klarity FX的董事Amarjit Sahota称,"市场关注点目前转向债务上限
和减支,仍需就这两个问题达成一致."
    
    共和党对财政悬崖协议在遏制联邦赤字方面作用不大而感到不满,他们誓言之后将利用债务上限争论来迫
使奥巴马政府大幅削减支出.
    
    策略师表示,欧元疲弱可能持续,因欧元区经济在衰退的泥潭中越陷越深,且欧洲央行降息的可能性不断增
加.
    
    评级机构穆迪表示,美国必须采取进一步行动来确保其Aaa评级,才能使目前的负面展望被上调至稳定,凸显
市场担心美国赤字问题仍未得到解决.
    
    标普表示,财政协议不会影响美国评级的负面展望,称决策者还有更多的工作要做.
    
      **欧元兑日圆走软**
    
    数据显示,12月美国民间就业岗位增幅超过预期,这也扶助扩大美元/欧元升势.
    
    另一项数据显示,美国上周初请失业金人口增加,但四周均值仍与就业持续增长的大趋势一致.
    
    美国政府周五将公布月度就业报告.接受路透调查的经济学家预计,12月就业岗位增加15万个,高于11月的1
4.6万个.失业率预计将持稳在7.7%.
    
    欧元兑日圆 回落1.1%,报113.84日圆,因投资者押注欧元/日圆周三攀升至115.99日圆的18个月高
位的涨势过快,过大.
    
    "欧元/日圆在约115日圆水平开始显得有些过高,实际上,未来几周欧元兑日圆可能走软,"瑞穗实业银行的
高级经济学家Colin Asher表示.
    
    美元兑日圆 回落0.1%,报87.26日圆,稍早在全球交易时段攀升至87.36日圆的高位,此为2010年7月以
来最高.
    
                                    今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3046      1.3184       -1.05       -1.12      1.3194
 美元/日圆                            87.23       87.34       -0.13       +0.56       86.74
 欧元/日圆                           113.83      115.15       -1.15       -0.54      114.45
 美元/瑞郎                           0.9265      0.9176       +0.97       +1.20      0.9155
 英镑/美元                           1.6106      1.6255       -0.92       -0.89      1.6251
 美元/加元                           0.9877      0.9848       +0.29       -0.44      0.9921
 澳元/美元                           1.0464      1.0503       -0.37       +0.68      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2092      1.2101       -0.07       +0.14      1.2075
 欧元/英镑                           0.8099      0.8109       -0.12       -0.18      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8278      0.8340       -0.74       -0.06      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.5833      5.5430       +0.73       +0.36      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.2865      7.3099       -0.32       -0.73      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5265      6.4829       +0.67       +0.43      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5205      8.5520       -0.37       -0.67      8.5777
           (完)                                                                            
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
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