东京汇市: 日圆兑美元下跌,市场静候美国就业报告出炉

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透调查显示,分析师预计12月美国非农就业岗位增加15万个,高于11月14.6万的增幅.失业率可能维持在7.7%.非农就业报告将于周五公布.
欧元兑日圆 上涨约0.4%至114.26日圆,此前一度上探114.27日圆,不过仍远低于周三在电子交易平台EBS上触及的18个月高位115.995日圆.
欧元兑日圆本周料将收在目前切入位为114.89的200周移动均线下方,若真是如此,或预示该货币对将向2012年3月高位111.45日圆回撤.
欧元兑美元 下降约0.1%至1.3042美元,此前在EBS一度低见1.3023美元,为12月12日以来最低位.
虽然美联储似会继续购债,但其最新公布的会议记录显示,一些决策者认为,"在远早于2013年前就放缓或停止购买资产"是适当之举.
欧元周三攀涨,此前美国国会议员达成协议,避免了分析师原先担忧可能拖累美国经济陷入衰退的财政悬崖问题.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍/程琳)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。