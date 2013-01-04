东京汇市: 日圆兑美元下跌,市场静候美国就业报告出炉

路透调查显示,分析师预计12月美国非农就业岗位增加15万个,高于11月14.6万的增幅.失业率可能维持在7.7%.非农就业报告将于周五公布.

欧元兑日圆 上涨约0.4%至114.26日圆,此前一度上探114.27日圆,不过仍远低于周三在电子交易平台EBS上触及的18个月高位115.995日圆.

欧元兑日圆本周料将收在目前切入位为114.89的200周移动均线下方,若真是如此,或预示该货币对将向2012年3月高位111.45日圆回撤.

欧元兑美元 下降约0.1%至1.3042美元,此前在EBS一度低见1.3023美元,为12月12日以来最低位.

虽然美联储似会继续购债,但其最新公布的会议记录显示,一些决策者认为,"在远早于2013年前就放缓或停止购买资产"是适当之举.

欧元周三攀涨,此前美国国会议员达成协议,避免了分析师原先担忧可能拖累美国经济陷入衰退的财政悬崖问题.(完)

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