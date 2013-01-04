东京汇市: 美元兑日圆触及29个月高位,观望美国就业数据

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3028 1.3046 -0.14 -1.26 1.3194 美元/日圆 87.74 87.23 +0.58 +1.15 86.74 欧元/日圆 114.28 113.84 +0.39 -0.16 114.46 美元/瑞郎 0.9274 0.9265 +0.10 +1.30 0.9155 英镑/美元 1.6070 1.6106 -0.22 -1.11 1.6251 美元/加元 0.9891 0.9877 +0.14 -0.30 0.9921 澳元/美元 1.0433 1.0464 -0.30 +0.38 1.0393 新西兰元/美元 0.8233 0.8278 -0.54 -0.60 0.8283 澳元/日圆 91.520 91.260 +0.28 +1.54 90.130 新西兰元/日圆 72.200 72.240 -0.06 -48.73 140.820 英镑/日圆 140.97 140.46 +0.36 +0.11 140.82 澳元/新西兰元 1.2668 1.2629 +0.31 +1.02 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍; 审校 张明钧)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。