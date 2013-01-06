重温稿-纽约汇市: 美元兑日圆触及近两年半高位,欧元上涨

* 美国12月就业增长放缓,失业率持稳 * 美联储会议记录显示,一些决策者担心购债举动 * 美元兑日圆触及2010美元7月以来最高水准,因臆测日本央行将放宽政策 * 美元兑日圆本周涨幅为2011年11月以来最高 路透纽约1月4日 - 美元兑日圆周五升至近两年半高位,此前一天美联储会议记录显示联 储内部越加怀疑对经济的更多刺激政策,另外人们对日本进一步放宽货币政策的臆测打压日 圆. 向经济注入刺激因素包括向市场挹注美元,这通常会压低美元.任何对刺激因素的怀疑都 被认为有利于美元. 但美元兑欧元回吐涨幅,此前美国12月非农就业数据微幅下降,暗示美联储可能不急于紧 缩货币政策. 美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,失业率 持稳于7.8%. 周四美联储公布的12月会议记录显示,一些决策者考虑最早于今年结束量化宽松政策. 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,最近的刺激措施威胁到美联储诚信及令未来 通胀风险增加. "人们对量化宽松措施预期减弱,这支撑了美元,尤其是美元/日圆,"RBS Securities外汇 策略师Brian Kim称. "投资者买入美元/日圆亦因预期日本央行将进一步放宽政策." 根据路透数据,美元/日圆 一度升至2010年7月以来最高的88.40日圆,就业数据公 布后一度短暂回吐涨幅,但稍后恢复涨势,尾盘时报88.13日圆,当日涨1.0%.交易商指称在88. 50至89日圆有期权障碍. 美元本周累计上涨2.7%,创下逾一年来最大单周涨幅. 最近几周日圆走势挣扎,因市场预计日本新政府将压低日圆并迫使日本央行执行更积极 的货币刺激政策来对抗通缩. **日圆升势完整** 分析师称,美元升逾88日圆意义重大,一些人预计日圆将持续走疲. "近期(美元/日圆)的多头趋势未变,暗示今日稍后或下周初的日内回调走势可能是良好 的买入机会,"GFT外汇策略师Matthew Weller称. 根据路透数据,欧元/美元 尾盘涨0.2%,报1.3080美元,从三周低位1.2997美元反弹 . 欧元/日圆 升1.3%,报115.15日圆. 美联储12月表示,只要中期通胀率预估不超过2.5%,该央行将把利率一直维持在近零水平 ,直到失业率降至6.5%. "最重要的一点是,失业率目前已大致持稳四个月,即使就业强劲增长,也没有压低失业率 ,"德意志银行10国集团(G10)外汇策略主管Alan Ruskin称. "总之,任何使量化宽松政策终止日期推后的数据都对风险资产有利,将令市场少量轧平 近期的美元多头部位." 当投资者通过买入欧元和澳元等高收益且与经济增长相关的货币时,美元通常走软,而当 投资者厌恶风险且寻求避险时,美元就会上涨. 一些分析师预计未来几周美元将走强,因投资者更加关注美国政府就预算问题的更多政 治角力.预算问题中包括削减更多支出和上调联邦举债上限. 但分析师提醒称,美国财政方面的不确定性将损及企业投资和经济增长.这意味着美联储 将把货币刺激政策维持更长时间,而这将打压美元. 另外美国公布数据显示,12月美国服务业以10个月来最快速度增长.(完) 今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3067 1.3046 +0.16 -0.96 1.3194 美元/日圆 88.12 87.23 +1.02 +1.59 86.74 欧元/日圆 115.20 113.83 +1.20 +0.66 114.45 美元/瑞郎 0.9242 0.9265 -0.25 +0.95 0.9155 英镑/美元 1.6071 1.6106 -0.22 -1.11 1.6251 美元/加元 0.9870 0.9877 -0.07 -0.51 0.9921 澳元/美元 1.0478 1.0464 +0.13 +0.82 1.0393 欧元/瑞郎 1.2083 1.2092 -0.07 +0.07 1.2075 欧元/英镑 0.8128 0.8099 +0.36 +0.17 0.8114 新西兰元/美 0.8313 0.8278 +0.42 +0.36 0.8283 元 美元/挪威克 5.6025 5.5833 +0.34 +0.71 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.3237 7.2865 +0.51 -0.23 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5355 6.5265 +0.14 +0.57 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5466 8.5205 +0.31 -0.36 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算.