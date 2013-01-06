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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 06:51 BJT

重温稿-纽约汇市: 美元兑日圆触及近两年半高位,欧元上涨

* 美国12月就业增长放缓,失业率持稳
    * 美联储会议记录显示,一些决策者担心购债举动
    * 美元兑日圆触及2010美元7月以来最高水准,因臆测日本央行将放宽政策
    * 美元兑日圆本周涨幅为2011年11月以来最高

    路透纽约1月4日 - 美元兑日圆周五升至近两年半高位,此前一天美联储会议记录显示联
储内部越加怀疑对经济的更多刺激政策,另外人们对日本进一步放宽货币政策的臆测打压日
圆.
    
    向经济注入刺激因素包括向市场挹注美元,这通常会压低美元.任何对刺激因素的怀疑都
被认为有利于美元.
    
    但美元兑欧元回吐涨幅,此前美国12月非农就业数据微幅下降,暗示美联储可能不急于紧
缩货币政策.
        
    美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,失业率
持稳于7.8%.
    
    周四美联储公布的12月会议记录显示,一些决策者考虑最早于今年结束量化宽松政策.
    
    里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,最近的刺激措施威胁到美联储诚信及令未来
通胀风险增加.
    
    "人们对量化宽松措施预期减弱,这支撑了美元,尤其是美元/日圆,"RBS Securities外汇
策略师Brian Kim称.
    
    "投资者买入美元/日圆亦因预期日本央行将进一步放宽政策."
    
    根据路透数据,美元/日圆 一度升至2010年7月以来最高的88.40日圆,就业数据公
布后一度短暂回吐涨幅,但稍后恢复涨势,尾盘时报88.13日圆,当日涨1.0%.交易商指称在88.
50至89日圆有期权障碍.
    
    美元本周累计上涨2.7%,创下逾一年来最大单周涨幅.
    
    最近几周日圆走势挣扎,因市场预计日本新政府将压低日圆并迫使日本央行执行更积极
的货币刺激政策来对抗通缩.
    
      **日圆升势完整**
    
    分析师称,美元升逾88日圆意义重大,一些人预计日圆将持续走疲.
    
    "近期(美元/日圆)的多头趋势未变,暗示今日稍后或下周初的日内回调走势可能是良好
的买入机会,"GFT外汇策略师Matthew Weller称.
    
    根据路透数据,欧元/美元 尾盘涨0.2%,报1.3080美元,从三周低位1.2997美元反弹
.
    
    欧元/日圆 升1.3%,报115.15日圆.
    
    美联储12月表示,只要中期通胀率预估不超过2.5%,该央行将把利率一直维持在近零水平
,直到失业率降至6.5%.
    
    "最重要的一点是,失业率目前已大致持稳四个月,即使就业强劲增长,也没有压低失业率
,"德意志银行10国集团(G10)外汇策略主管Alan Ruskin称.
    
    "总之,任何使量化宽松政策终止日期推后的数据都对风险资产有利,将令市场少量轧平
近期的美元多头部位."
    
    当投资者通过买入欧元和澳元等高收益且与经济增长相关的货币时,美元通常走软,而当
投资者厌恶风险且寻求避险时,美元就会上涨.
    
    一些分析师预计未来几周美元将走强,因投资者更加关注美国政府就预算问题的更多政
治角力.预算问题中包括削减更多支出和上调联邦举债上限.
    
    但分析师提醒称,美国财政方面的不确定性将损及企业投资和经济增长.这意味着美联储
将把货币刺激政策维持更长时间,而这将打压美元.
    
    另外美国公布数据显示,12月美国服务业以10个月来最快速度增长.(完)
    
      
    
                               今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3067    1.3046     +0.16     -0.96    1.3194
 美元/日圆                      88.12     87.23     +1.02     +1.59     86.74
 欧元/日圆                     115.20    113.83     +1.20     +0.66    114.45
 美元/瑞郎                     0.9242    0.9265     -0.25     +0.95    0.9155
 英镑/美元                     1.6071    1.6106     -0.22     -1.11    1.6251
 美元/加元                     0.9870    0.9877     -0.07     -0.51    0.9921
 澳元/美元                     1.0478    1.0464     +0.13     +0.82    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2083    1.2092     -0.07     +0.07    1.2075
 欧元/英镑                     0.8128    0.8099     +0.36     +0.17    0.8114
 新西兰元/美                   0.8313    0.8278     +0.42     +0.36    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.6025    5.5833     +0.34     +0.71    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.3237    7.2865     +0.51     -0.23    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5355    6.5265     +0.14     +0.57    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5466    8.5205     +0.31     -0.36    8.5777
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 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
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