东京汇市: 美元兑日圆持稳,接近2010年7月高位

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
对12个月后澳元汇价的预估区间较大,最低0.8500,最高1.1200,这表明长期前景不太明确.
周末有关全球监管者宽限银行更多时间增加现金缓冲,以便其拨出部分储备帮助困难经济体的消息,未对汇市产生立竿见影的影响,但可能帮助提振投资者的风险偏好.
银行之前诉苦称,或许无法在规定的2015年1月前达到巴塞尔委员会对最低流动性资产的新要求.
巴塞尔委员会周日同意,从2015年起分四年逐步推进这条新规,并扩大符合要求的资产范围,纳入股票与抵押支持债券(MBS).(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/兰秀娟/戴素萍/程琳; 审校 张涛/张荻)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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