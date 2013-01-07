东京汇市: 美元兑日圆持稳,接近2010年7月高位

对12个月后澳元汇价的预估区间较大,最低0.8500,最高1.1200,这表明长期前景不太明确.

周末有关全球监管者宽限银行更多时间增加现金缓冲,以便其拨出部分储备帮助困难经济体的消息,未对汇市产生立竿见影的影响,但可能帮助提振投资者的风险偏好.

银行之前诉苦称,或许无法在规定的2015年1月前达到巴塞尔委员会对最低流动性资产的新要求.

巴塞尔委员会周日同意,从2015年起分四年逐步推进这条新规,并扩大符合要求的资产范围,纳入股票与抵押支持债券(MBS).(完)

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