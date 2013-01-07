更新版1-纽约汇市:欧元兑美元在欧洲央行会议前上涨,日圆反弹

(新增文末表格) * 在欧洲央行周四会议前,欧元兑美元上涨 * 对美国举债上限的不确定性应对美元有利 * 美元/日圆从上周五高位回落 * 若日本央行举措未达预期,美元/日圆或进一步下滑 路透纽约1月7日 - 欧元兑美元周一连升第二日,因投资人预期欧洲央行在本周稍晚的货币政 策会议上不会降息. 美元兑日圆则从两年半高位回落,尽管市场预计本月稍后日本央行将采取进一步措施刺激经 济,但美元/日圆在过去一个月大涨促使投资人锁定获利. 由于本周美国鲜有重要经济数据公布,汇市交易最有可能受到周四欧洲央行会议、美国联邦 储备理事会(FED,美联储)官员讲话以及股市等资产市场人气影响. "欧元/美元受到对美联储将维持宽松货币政策立场的预期带动,这推高欧元/美元."法国兴业 银行(Societe Generale)汇市策略师Sebastien Galy表示. "鉴于过去几周的行情,时不时的厌恶风险情绪更可能打击日圆交叉盘,"他表示. 上周美联储公布的12月货币政策会议记录令投资人对其可能在今年结束购债,即量化宽松政 策的预期升温,但上周五美国公布的非农就业报告乏善可陈,令部分人士预计美联储将维持现状. 欧元兑美元 尾盘升0.3%,报1.3108美元,远高于上周触及的三周低点1.2997美元.今日 走势反复,日低报1.3016,日高则在1.3119美元. 消息称意大利前总理贝鲁斯柯尼在下月意大利大选中将不会竞逐总理,这也令欧元升势加强. RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis表示,欧元/美元上周四在1.3100美元下 方呈现空头趋势逆转. "我不肯定这是否是因举债上限争论,因许多人士似乎认为这场争论将在2月和3月越来越热, 并更加混乱."他指出,"不过,如果真是这样,这会拖累股市,从而导致避险环境,这就会对美元有利 ." "因此,我将在未来二至四周继续关注这一题材."他称. 未来几周,市场将会愈发波动,因美国就上调举债上限以及削减支出的争论将在3月初展开,可 能令避险美元得益. 分析师预警,欧元更可能承压,因市场再度聚焦欧元区低迷的经济状况以及欧洲央行会议.任 何对刺激货币政策的暗示以及对经济疲弱的评论都可能压低欧元. "尽管欧洲央行暗示过今年愿意降息,但我们预计在本周会议上不会,因物价压力增加,核心通 胀小幅回升."Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示,"随着经济活动继续萎缩,我们认为欧 洲央行最终将在未来几个月内降息." 投资人还将关注周末前西班牙和意大利公债发售.如果标售获得强劲需求,欧元/美元可能上 涨. 对日本央行积极放松货币政策的预期令美元/日圆自12月初大涨超过8%.日本央行将在1月21- 22日举行货币政策会议. BMO Capital Markets外汇策略部门主管Audrey Childe-Freeman表示,日本央行的行动有可 能不及市场预期,这会导致美元走软. 交易商还称,日圆找到一些支撑,因投资人担心日本移动运营商软 收购美国Sprint N extel 70%股份的交易可能遭遇问题. 欧元/日圆 跌0.1%,至115.12日圆,远低于上周触及的18个月高位115.99日圆. 根据路透数据,美元兑日圆 跌0.4%,报87.78日圆,脱离上周五触及的2010年7月来高位8 8.40日圆. 今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3115 1.3067 +0.37 -0.60 1.3194 美元/日圆 87.77 88.12 -0.40 +1.19 86.74 欧元/日圆 115.13 115.20 -0.06 +0.59 114.45 美元/瑞郎 0.9210 0.9242 -0.35 +0.60 0.9155 英镑/美元 1.6112 1.6071 +0.26 -0.86 1.6251 美元/加元 0.9855 0.9870 -0.15 -0.67 0.9921 澳元/美元 1.0502 1.0478 +0.23 +1.05 1.0393 欧元/瑞郎 1.2080 1.2083 -0.02 +0.04 1.2075 欧元/英镑 0.8138 0.8128 +0.12 +0.30 0.8114 新西兰元/美元 0.8369 0.8313 +0.67 +1.04 0.8283 美元/挪威克朗 5.5835 5.6025 -0.34 +0.37 5.5630 欧元/挪威克朗 7.3228 7.3237 -0.01 -0.24 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4948 6.5355 -0.62 -0.06 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5265 8.5466 -0.24 -0.60 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 张涛)