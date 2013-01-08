东京汇市: 日圆兑美元和欧元升离近期低位,关注欧洲央行政策会议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欧元兑日圆 跌0.6%,至114.53日圆,脱离上周在电子交易系统(EBS)触及的18个月高位115.995.
美元兑日圆 跌约0.6%,报87.28,脱离上周五在EBS触及的日高88.48,此为2010年7月以来最高位.
尽管很多交易商曾表示,日圆在近期大跌后将进行调整,但日圆仍旧承压,因预期新日本首相安倍晋三将采取财政激励举措,并推动日本央行采行激进货币政策举措,使经济摆脱通缩.
据路透周一获得的一份经济激励计划草案,新政府将拟定规模近50亿美元的计划提振企业营运,包括帮助他们购买外资企业.这份草案可能在本月稍晚通过.
日本央行下次会议在1月21-22日.日本媒体周二报导称,政府和央行考虑发布政策协议,设定就业稳定和通胀目标2%为共同目标,不过可能不会设定完成期限.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选