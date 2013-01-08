东京汇市: 日圆兑美元和欧元升离近期低位,关注欧洲央行政策会议

欧元兑日圆 跌0.6%,至114.53日圆,脱离上周在电子交易系统(EBS)触及的18个月高位115.995.

美元兑日圆 跌约0.6%,报87.28,脱离上周五在EBS触及的日高88.48,此为2010年7月以来最高位.

尽管很多交易商曾表示,日圆在近期大跌后将进行调整,但日圆仍旧承压,因预期新日本首相安倍晋三将采取财政激励举措,并推动日本央行采行激进货币政策举措,使经济摆脱通缩.

据路透周一获得的一份经济激励计划草案,新政府将拟定规模近50亿美元的计划提振企业营运,包括帮助他们购买外资企业.这份草案可能在本月稍晚通过.

日本央行下次会议在1月21-22日.日本媒体周二报导称,政府和央行考虑发布政策协议,设定就业稳定和通胀目标2%为共同目标,不过可能不会设定完成期限.(完)

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