东京汇市: 欧元兑日圆扳回稍早跌幅,因日本财相称将购买ESM债券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3122 1.3115 +0.05 -0.55 1.3194 美元/日圆 87.50 87.77 -0.31 +0.88 86.74 欧元/日圆 114.82 115.11 -0.25 +0.31 114.46 美元/瑞郎 0.9212 0.9210 +0.02 +0.62 0.9155 英镑/美元 1.6107 1.6112 -0.03 -0.89 1.6251 美元/加元 0.9868 0.9855 +0.13 -0.53 0.9921 澳元/美元 1.0483 1.0502 -0.18 +0.87 1.0393 新西兰元/美 0.8354 0.8369 -0.18 +0.86 0.8283 元 澳元/日圆 91.730 92.180 -0.49 +1.78 90.130 新西兰元/日 73.110 73.420 -0.42 -48.08 140.820 圆 英镑/日圆 140.94 141.47 -0.37 +0.09 140.82 澳元/新西兰 1.2541 1.2546 -0.04 +0.01 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选