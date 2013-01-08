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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 12:09 BJT

东京汇市: 欧元兑日圆扳回稍早跌幅,因日本财相称将购买ESM债券

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3122    1.3115     +0.05     -0.55    1.3194
 美元/日圆                      87.50     87.77     -0.31     +0.88     86.74
 欧元/日圆                     114.82    115.11     -0.25     +0.31    114.46
 美元/瑞郎                     0.9212    0.9210     +0.02     +0.62    0.9155
 英镑/美元                     1.6107    1.6112     -0.03     -0.89    1.6251
 美元/加元                     0.9868    0.9855     +0.13     -0.53    0.9921
 澳元/美元                     1.0483    1.0502     -0.18     +0.87    1.0393
 新西兰元/美                   0.8354    0.8369     -0.18     +0.86    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.730    92.180     -0.49     +1.78    90.130
 新西兰元/日                   73.110    73.420     -0.42    -48.08   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.94    141.47     -0.37     +0.09    140.82
 澳元/新西兰                   1.2541    1.2546     -0.04     +0.01    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      

 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
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