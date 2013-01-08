东京汇市: 美元兑日圆下滑,欧元受日本将购ESM债券消息支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(完) 纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3119 1.3115 +0.03 -0.57 1.3194 美元/日圆 87.35 87.77 -0.48 +0.70 86.74 欧元/日圆 114.59 115.11 -0.45 +0.11 114.46 美元/瑞郎 0.9214 0.9210 +0.04 +0.64 0.9155 英镑/美元 1.6096 1.6112 -0.10 -0.95 1.6251 美元/加元 0.9872 0.9855 +0.17 -0.49 0.9921 澳元/美元 1.0475 1.0502 -0.26 +0.79 1.0393 新西兰元/美元 0.8354 0.8369 -0.18 +0.86 0.8283 澳元/日圆 91.500 92.180 -0.74 +1.52 90.130 新西兰元/日圆 72.970 73.420 -0.61 -48.18 140.820 英镑/日圆 140.59 141.47 -0.62 -0.16 140.82 澳元/新西兰元 1.2531 1.2546 -0.12 -0.07 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/丁琦/侯向明; 审校 王洋/程琳/李春喜/戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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