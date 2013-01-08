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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 14:40 BJT

东京汇市: 美元兑日圆下滑,欧元受日本将购ESM债券消息支撑

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                                            纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3119     1.3115      +0.03      -0.57     1.3194
 美元/日圆                         87.35      87.77      -0.48      +0.70      86.74
 欧元/日圆                        114.59     115.11      -0.45      +0.11     114.46
 美元/瑞郎                        0.9214     0.9210      +0.04      +0.64     0.9155
 英镑/美元                        1.6096     1.6112      -0.10      -0.95     1.6251
 美元/加元                        0.9872     0.9855      +0.17      -0.49     0.9921
 澳元/美元                        1.0475     1.0502      -0.26      +0.79     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8354     0.8369      -0.18      +0.86     0.8283
 澳元/日圆                        91.500     92.180      -0.74      +1.52     90.130
 新西兰元/日圆                    72.970     73.420      -0.61     -48.18    140.820
 英镑/日圆                        140.59     141.47      -0.62      -0.16     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2531     1.2546      -0.12      -0.07     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
          
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 (编译 石冠兰/丁琦/侯向明; 审校 王洋/程琳/李春喜/戴素萍)
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