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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 06:22 BJT

纽约汇市: 欧元和美元兑日圆下跌,关注日本央行和欧洲央行举措

* 美元兑日圆承压,在1月1日低点86.53日圆获得支撑
    * 日本政府将购买欧洲稳定机制(ESM)发行的债券
    * 法国财政部驳斥了该国评等将被调降的传言
    * 美国企业财报可能将左右汇市人气

    路透纽约1月8日 - 美元和欧元兑日圆周二下跌,在近期快速大幅上涨
后,投资者认为目前是该获利了结的时候.
    
    美元兑日圆逾一个月来快速上涨,因预期日本新一届政府将迫使日本
央行采取更强有力的货币刺激措施.
    
    美元兑日圆12月累计升幅为5.2%,今年初以来升幅为0.5%,目前美元已
连续第二个交易日下跌.
    
    "市场出现大量获利了结,在仓位触及过高水平后,人们决定削减,"Gal
lant Capital Markets首席外汇策略师Daniel Hwang称.
    
    "日本央行可能采取的举动似乎已被充分消化,从这点来看,美元和欧
元兑日圆的涨势太高太快了,"他称.
    
    美元兑日圆在最近几个月累计涨近12%后,今日一度跌至盘中低位86.9
5日圆.
    
    尾盘时,美元/日圆 跌0.7%,至87.18日圆,强力支撑位料在1月1
日触及的低位86.53日圆左右.
    
    分析师称,投资者不太敢把日圆压得太低,因日本央行在1月21-22日举
行的下次会议上可能不选择积极刺激措施,人们关注日本央行总裁白川方
明的在位时间.
    
   "白川方明在3月底以前不会离开,所以宽松预期仍有落空的可能,"ING
外汇策略主管Chris Turner称.
    
   日本财务大臣麻生太郎周二称,日本将购买由欧洲稳定机制(ESM)发行
的债券,随后欧元/日圆一度上涨. 
    
    但最终欧元兑日圆仍下跌,因尽管日本买入ESM债券有利于欧洲,但日
本外汇储备以美元与欧元为主,因此此举对日圆的打压效果不明确.
    
    欧元/日圆 当日跌1%,报114.04日圆,在麻生太郎讲话后一度
升至115.21日圆的当日高位.
    
    "日本方面的讲话起初略微提振欧元和美元兑日圆,但稍后人们意识到
这只是利用现有储备,所以实际上不会产生影响,"野村外汇策略师Geoff K
endrick在提及购买ESM债券计划的市场反应时称.
    
    
       **欧洲央行会议前欧元下跌**
        
    市场预计欧洲央行在本周四会议上将维持利率不变.欧元走势动荡,因
市场传言称,法国主权债信评等很快将被调降,但该传言影响稍纵即逝.法
国财政部一位发言人在其Twitter上称,这一市场传闻是"毫无根据且错误
的说法".
    
    本周没有什么重大经济数据,在本周末前欧洲央行会议及西班牙和意
大利标售公债前,欧元料将呈区间走势.
    
    但欧洲央行决策者关于未来降息的任何暗示都可能打压欧元.
    
    汇市交易活动亦可能受到美国企业财报的影响.
    
    欧元兑美元于三个交易日来首次下跌,但仍守在上周五跌至的三周低
位1.2997美元上方.对日圆交叉汇率的获利了结影响了该货币对.
    
    根据路透数据,欧元/美元 尾盘跌0.2%,至1.3084美元.(完)
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