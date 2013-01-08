更新版1-纽约汇市: 欧元和美元兑日圆下跌,关注日本央行和欧洲央行举措

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3080 1.3115 -0.27 -0.86 1.3194 美元/日圆 87.03 87.77 -0.84 +0.33 86.74 欧元/日圆 113.82 115.13 -1.14 -0.55 114.45 美元/瑞郎 0.9240 0.9210 +0.33 +0.93 0.9155 英镑/美元 1.6054 1.6112 -0.36 -1.21 1.6251 美元/加元 0.9864 0.9855 +0.09 -0.57 0.9921 澳元/美元 1.0501 1.0502 -0.01 +1.04 1.0393 欧元/瑞郎 1.2086 1.2080 +0.05 +0.09 1.2075 欧元/英镑 0.8146 0.8138 +0.10 +0.39 0.8114 新西兰元/美元 0.8362 0.8369 -0.08 +0.95 0.8283 美元/挪威克朗 5.6004 5.5835 +0.30 +0.67 5.5630 欧元/挪威克朗 7.3282 7.3228 +0.07 -0.16 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5548 6.4948 +0.92 +0.86 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5790 8.5265 +0.62 +0.02 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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