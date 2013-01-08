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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 07:13 BJT

更新版1-纽约汇市: 欧元和美元兑日圆下跌,关注日本央行和欧洲央行举措

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3080     1.3115      -0.27      -0.86     1.3194
 美元/日圆                         87.03      87.77      -0.84      +0.33      86.74
 欧元/日圆                        113.82     115.13      -1.14      -0.55     114.45
 美元/瑞郎                        0.9240     0.9210      +0.33      +0.93     0.9155
 英镑/美元                        1.6054     1.6112      -0.36      -1.21     1.6251
 美元/加元                        0.9864     0.9855      +0.09      -0.57     0.9921
 澳元/美元                        1.0501     1.0502      -0.01      +1.04     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2086     1.2080      +0.05      +0.09     1.2075
 欧元/英镑                        0.8146     0.8138      +0.10      +0.39     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8362     0.8369      -0.08      +0.95     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.6004     5.5835      +0.30      +0.67     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.3282     7.3228      +0.07      -0.16     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5548     6.4948      +0.92      +0.86     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.5790     8.5265      +0.62      +0.02     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
  (完)
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