纽约汇市:日圆兑美元和欧元下滑,因预期日本央行采取更多积极措施

* 日圆兑美元和欧元再度承压 * 日本央行上调通胀目标预期以及担心评等遭下调打压日圆 * 在周四欧洲央行会议前欧元投资人布仓 * 西班牙和意大利公债标售可能影响人气 路透纽约1月9日 - 日圆兑美元周三下滑,恢复拖累日圆跌至两年半低 点的跌势,因市场预期日本央行将采取更积极政策措施,且可能上调通胀目 标. 日圆走势将保持波动,因日本央行1月21-22日货币政策会议临近,美元 /日圆在过去两日回落1.2%被视为是逢低买入的良机. 兑欧元也大跌的日圆承压,因预期日本央行将在下次会议上上调通胀 目标,且投资人担心日本债信评等可能遭下调. "展望本月稍后的日本央行会议,投资人对将日圆推得太高有些犹豫," Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示,"进一 步放宽政策的前景令日圆升势受限." 美元兑日圆 纽约尾盘报87.78日圆,升0.9%,远高于盘初触及的 近一周低点86.81日圆.上周五美元/日圆升至两年半高位88.40日圆. 消息人士表示,随着日本央行准备将通胀目标提高一倍,本月该央行将 考虑再次放松货币政策,因为经济的低迷表现恐将拖慢日本摆脱通缩的步 伐. "推高通胀目标将要求日本央行采取更积极的宽松货币政策,这可能促 使日圆进一步走软."Scotiabank汇市策略师Eric Theoret表示. 消息人士表示,日本央行本月还将考虑进一步放宽货币政策,可能透过 增加资产购买规模和放款计划来实施. 近几个月,对日本新任首相安倍晋三将迫使日本央行采取更积极刺激 货币政策的预期已大幅压低日圆.近期美元和欧元兑日圆回落,因投资人在 大涨后锁定获利. 按周五高位计算,美元兑日圆自11月初已经大涨近12%,交易商称升势 是时候歇一歇了. "在涨了10-12%后,势必出现一些盘整,美元可能回落至84日圆."基金 管理公司RMG Wealth Management合伙人Howard Jones表示. "但盘整将会稍纵即逝.从宏观角度看,由于日本采取的政策将有重大 转变,政府决心压低日圆,投资人一定不能低估了他们.我们预计今年美元/ 日圆将触及100日圆." 如果安倍晋三首相的大规模财政支出、积极放宽货币政策以及压低日 圆的政策给日本带来走出通缩的动能,日本经济预计在今年会略有复苏. **欧元表现不一** 日本首相安倍晋三周三重申希望日本央行采取充分的货币政策措施来 实现2%的通胀目标.财务大臣麻生太郎也呼吁采取积极措施应对通缩.[JP- CNEWS] 欧元兑日圆 尾盘升0.7%,报114.58日圆,但仍低于1月2日触 及的18个月高位. 但欧元兑美元连跌第二日,市场关注周四欧洲央行货币政策会议.尽管 策略师预计欧洲央行将维持指标利率不变,但一些投资人和分析师相信今 年稍晚可能降息. 欧洲央行总裁德拉吉在利率声明后的讲话将可能影响汇市人气. 在期权市场,短期风险逆转显示以防欧元下滑的保护需求在过去一个 月已经增加. 三个月欧元/美元风险逆转 仍倾向卖权,周三报0.73%, 一周前报0.65%,上月初为0.5%. 本周市场关注的还有周四和周五西班牙和意大利今年首次公债标售. CitiFX的G10策略师Valentin Marinov表示,标售结果令人失望的风险 增加,如果确实如此,欧元的不利因素可能被强化. "良好的标售结果可能有助于欧元在近期整固,"他表示,"但我们怀疑 这可能只不过是暂时性的." 他称,这是因为对欧元区二线国家的信心要进一步持续改善,要等到西 班牙正式求援以及意大利政治前景更为明朗后. 根据路透数据,欧元/美元 纽约尾盘跌0.1%,报1.3064美元.(完)