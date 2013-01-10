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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:43 BJT

东京汇市:日圆位于两年半低位附近,日本央行本月稍后将召开政策会议

欧元兑美元 报1.3060美元,逼近上周五触及的四周低点1.2998美元.

但欧元暂时还可能受到支撑,因欧洲央行料将在周四政策会议上维持利率不变.不过部分市场人士认为未来数月有降息可能.

欧元兑日圆 报115.08日圆,较一年半高位115.995日圆低不到1日圆.

亚洲市场一大焦点是中国贸易数据.若显露中国经济复苏迹象,可能扶助澳元.

澳元兑美元 报1.0503美元,略低于纽约尾盘水准,但仍接近周三所及三周高位1.0536.(完)

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