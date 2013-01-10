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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 12:03 BJT

东京汇市: 日圆临近两年半低点,澳元受中国贸易数据带动攀升

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3050     1.3063      -0.10      -1.09     1.3194
 美元/日圆                         88.05      87.87      +0.20      +1.51      86.74
 欧元/日圆                        114.93     114.66      +0.24      +0.41     114.46
 美元/瑞郎                        0.9258     0.9251      +0.08      +1.13     0.9155
 英镑/美元                        1.6016     1.6021      -0.03      -1.45     1.6251
 美元/加元                        0.9866     0.9876      -0.10      -0.55     0.9921
 澳元/美元                        1.0549     1.0512      +0.35      +1.50     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8399     0.8394      +0.06      +1.40     0.8283
 澳元/日圆                        92.890     92.250      +0.69      +3.06     90.130
 新西兰元/日圆                    73.990     73.670      +0.43     -47.46    140.820
 英镑/日圆                        141.05     140.62      +0.31      +0.16     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2551     1.2520      +0.25      +0.09     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)

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