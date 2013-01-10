纽约汇市:欧元大涨,因欧洲央行未暗示降息且中国出口数据强劲

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 欧元走强,因欧洲央行维持利率不变且未暗示降息
* 英镑上涨,此前英国央行维持利率不变
* 日本央行放宽政策预期继续令日圆承压
* 技术图表显示澳元兑美元正突破强劲阻力
路透纽约1月10日 - 欧元兑日圆周四升至18个月高位,兑美元触及一周高位,此前欧洲央行未暗示将降息,而中国出口数据强劲,缓和了投资人对全球经济成长的担忧.
欧元兑美元上涨,为三个交易日内首见,因欧洲央行管委一致决定维持利率在0.75%不变.
市场人士原本担心欧洲央行总裁德拉吉会暗示在未来几个月内降息,但这并没有发生,欧元升势遂加速.
"德拉吉先生往常现实主义的基调被某种乐观和轻松的氛围所取代."GFT Forex市场策略师Neal Gilbert表示,"他微笑更多,为可能经济复苏辩护得更多,整体而言,看来是对他所作的工作感到自豪."
德拉吉表示,欧元区经济疲弱预计将在今年持续,但会在今年稍后逐步复苏.
欧元兑美元 纽约尾盘升1.4%,报1.3248美元,盘中触及1月2日来最高的1.3266美元.欧元兑美元今年迄今升0.4%.
全球第二大经济体-中国公布的出口数据强于预期,投资人对今年全球经济更强劲复苏的希望升温,投资人也因此买入欧元.
"我们预计欧元将再度测试12月中触及的1.33美元高位,"Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示.
欧元兑日圆 升至18个月高位116.98日圆,尾盘升1.9%,报116.94日圆,今年迄今升幅达2.2%.
西班牙标售两年期公债获得强劲需求,拖累西班牙指标10年期公债收益率 跌至10个月低点,欧元也因此受到提振.
"目前,欧元最大动力是西班牙/德国公债收益率差一路收窄,"法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kit Juckes表示.
"欧元/美元势将在海外市场测试1.33美元,本周会收在该水准之上,引领欧元升至1.35美元,"他表示,"欧元9月-12月自1.20-1.33美元的走势驱散走所有的空头,偶尔带来一些多头."
英镑兑美元 上涨,此前英国央行维持利率和量化宽松政策规模不变.纽约尾盘,英镑升0.8%,报1.6154美元.
美元兑日圆 连升两日,逼近两年半高位,投资人愈发认为日本央行将采取积极的宽松货币政策,日圆易进一步下滑.
纽约尾盘,美元兑日圆 升0.4%,报88.24日圆,离上周五触及的2010年7月来高位88.40美元不远.美元兑日圆今年迄今升1.7%.
在日本央行1月21-22日会议前,日圆走势将保持波动.
**中国出口数据提振经济成长货币**
数据显示,中国12月出口成长大幅反弹至七个月高位.中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
中国强劲的出口数据打击低收益的日圆,因投资人寻求收益更高且和经济成长相关的货币,比如澳元.澳元兑美元 升至四个月高位,兑日圆触及四年半高位.
澳元兑美元以及新西兰元兑美元 今年迄今已经分别大涨1.9%和2%.
"中国的经济报告巩固了近期一系列中国强劲的经济数据,令市场相信中国经济正出现转机,成长将开始再度加速."RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis表示.
"'经济成长乐观情绪'是否能维持可能是未来几周获得关注的一个有趣题材."他表示.
Davis表示,受中国数据带动,澳元兑美元从技术面来看在周四突破了一道强劲的自2011年的趋势线阻力位1.0531美元.
"如果我们突破双顶水准1.0635美元,我认为正面的人气将继续."他称.
根据路透数据,澳元兑美元 尾盘报1.0594美元,升0.8%.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 于春红)
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