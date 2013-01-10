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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 07:09 BJT

更新版-纽约汇市:欧元大涨,因欧洲央行未暗示降息且中国出口数据强劲

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3269     1.3063      +1.58      +0.57     1.3194
 美元/日圆                         88.78      87.87      +1.04      +2.35      86.74
 欧元/日圆                        117.80     114.78      +2.63      +2.93     114.45
 美元/瑞郎                        0.9138     0.9251      -1.22      -0.19     0.9155
 英镑/美元                        1.6166     1.6021      +0.91      -0.52     1.6251
 美元/加元                        0.9830     0.9876      -0.47      -0.92     0.9921
 澳元/美元                        1.0595     1.0512      +0.79      +1.94     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2130     1.2086      +0.36      +0.46     1.2075
 欧元/英镑                        0.8206     0.8153      +0.65      +1.13     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8454     0.8394      +0.71      +2.06     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.5205     5.5928      -1.29      -0.76     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.3295     7.3074      +0.30      -0.15     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4875     6.5605      -1.11      -0.17     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6095     8.5713      +0.45      +0.37     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
    (完)
    
          
      
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 (编译 李军; 审校 于春红)

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