更新版-纽约汇市:欧元大涨,因欧洲央行未暗示降息且中国出口数据强劲

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3269 1.3063 +1.58 +0.57 1.3194 美元/日圆 88.78 87.87 +1.04 +2.35 86.74 欧元/日圆 117.80 114.78 +2.63 +2.93 114.45 美元/瑞郎 0.9138 0.9251 -1.22 -0.19 0.9155 英镑/美元 1.6166 1.6021 +0.91 -0.52 1.6251 美元/加元 0.9830 0.9876 -0.47 -0.92 0.9921 澳元/美元 1.0595 1.0512 +0.79 +1.94 1.0393 欧元/瑞郎 1.2130 1.2086 +0.36 +0.46 1.2075 欧元/英镑 0.8206 0.8153 +0.65 +1.13 0.8114 新西兰元/美元 0.8454 0.8394 +0.71 +2.06 0.8283 美元/挪威克朗 5.5205 5.5928 -1.29 -0.76 5.5630 欧元/挪威克朗 7.3295 7.3074 +0.30 -0.15 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4875 6.5605 -1.11 -0.17 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6095 8.5713 +0.45 +0.37 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 于春红)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计