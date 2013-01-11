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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 08:37 BJT

东京汇市: 日圆/美元跌至两年半低点,受安倍首相关于央行讲话影响

欧元周四因此跳涨1.6%,为五个月来最大单日升幅,持稳于美国尾盘水准,报1.3266美元.

欧元兑美元距离上个月触及的八个半月高位1.33085不远.

西班牙标售的两年期债券有强劲买需,西班牙指标10年期公债收益率 即跌至10个月低位,这亦提振欧元.

澳元兑美元 接近周四中国公布强劲贸易数据后所创下的四个月高位.

澳元/美元报1.0586美元,接近周四高位1.0599.(完)

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