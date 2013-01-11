东京汇市: 日圆跌至两年半低点,受首相言论与不佳数据打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3256 1.3269 -0.10 +0.47 1.3194 美元/日圆 89.05 88.78 +0.30 +2.66 86.74 欧元/日圆 118.01 117.42 +0.50 +3.10 114.46 美元/瑞郎 0.9151 0.9138 +0.14 -0.04 0.9155 英镑/美元 1.6149 1.6166 -0.11 -0.63 1.6251 美元/加元 0.9828 0.9830 -0.02 -0.94 0.9921 澳元/美元 1.0582 1.0595 -0.12 +1.82 1.0393 新西兰元/美元 0.8433 0.8454 -0.25 +1.81 0.8283 澳元/日圆 94.200 93.820 +0.41 +4.52 90.130 新西兰元/日圆 75.070 74.780 +0.39 -46.69 140.820 英镑/日圆 143.78 143.04 +0.52 +2.10 140.82 澳元/新西兰元 1.2547 1.2535 +0.10 +0.06 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/兰秀娟; 审校 杜明霞/程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。