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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 15:11 BJT

东京汇市: 日圆跌至两年半低点,受安倍施压日央行及日本经常帐影响

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3253      1.3269       -0.12       +0.45      1.3194
 美元/日圆                            88.94       88.78       +0.18       +2.54       86.74
 欧元/日圆                           117.86      117.42       +0.37       +2.97      114.46
 美元/瑞郎                           0.9155      0.9138       +0.19       +0.00      0.9155
 英镑/美元                           1.6140      1.6166       -0.16       -0.68      1.6251
 美元/加元                           0.9839      0.9830       +0.09       -0.83      0.9921
 澳元/美元                           1.0567      1.0595       -0.26       +1.67      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8412      0.8454       -0.50       +1.56      0.8283
 澳元/日圆                           93.970      93.820       +0.16       +4.26      90.130
 新西兰元/日圆                       74.810      74.780       +0.04      -46.88     140.820
 英镑/日圆                           143.53      143.04       +0.34       +1.92      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2556      1.2535       +0.17       +0.13      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 侯向明)
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