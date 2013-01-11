纽约汇市:欧元/美元大涨至去年4月来最高,欧洲央行总裁德拉吉讲话继续发酵

* 欧元/美元大涨至去年4月来最高,受德拉吉讲话带动

* 日本首相向日本央行施压要求放宽政策后,日圆走软

路透纽约1月11日 - 欧元兑美元周五大涨至去年4月来最高水准,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话没有暗示将降息,为欧元确立了正面基调.

市场人士原本担心德拉吉会暗示将在未来几个月内降息,但他并没有暗示欧洲央行考虑短期内降息,这对投资人是利多信号.

欧元/美元继周四录得五个月最大单日升幅1.6%后,今日续升0.6%.德拉吉是在欧洲央行周四维持指标利率在0.75%不变后发表讲话的.

美国公布的经济数据对市场交易影响不大,没有妨碍风险意愿.

"欧洲央行总裁德拉吉措辞由'这是一场金融危机'转变为'这是一场经济成长危机',暗示制定政策上可能出现转变."DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示,"而且没有政府要求降息,欧洲之后将出现一段平静期."

欧元兑美元 高见1.3365美元,尾盘报1.3346美元,升0.6%.

欧元兑瑞郎 触及2011年12月来最高.

欧元兑日圆 也升至去年5月来最高的119.32日圆.

美国公布11月贸易逆差意外增加,对经济成长构成拖累,但逆差扩大是因消费产品进口增加,这是消费者支出的积极信号.

"总而言之,过去24-48小时的消息面大多对美元不利,对外币有利."富国汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示.

"尽管美元没有持续走软可能令人略感意外,但我们猜测美元兑主要外币短期走向仍是下滑."他称.

**关注日圆**

欧洲央行会议结束后,市场焦点仍是日圆,因投资人继续争论鉴于日本央行进一步放宽货币政策的前景,美元/日圆升至两年半高位的升势是否过快过大.

分析师表示,美元/日圆若下跌将只是暂时的,日圆整体颓势完整.一些分析师预计美元/日圆在未来几个月将升至远高于90日圆水准.

周五稍早,美元/日圆 高见89.44日圆,为2010年6月来最高,此前日本首相安倍晋三批准了1,170亿美元的财政刺激方案,为金融危机以来最大规模.根据路透数据,美元兑日圆尾盘升0.5%,报89.18日圆.

日本首相安倍晋三在日本经济新闻周五的一篇专访中表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示,美元/日圆的回落幅度一直很小,这凸显此波走势的力道.

他表示,进一步上调美元/日圆预估,预计在本季结束前升向95日圆.

自11月以来日圆持续下挫,因市场臆测日本央行可能进一步放宽货币政策.分析师预计日本央行将在1月21-22日政策会议上采用明确的2%通胀目标.(完)

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